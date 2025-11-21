你站在高岡往哪看～？達人：00980T 美股市值+10年期美債 隨漲亦抗跌





▲你站在高岡往哪看～？達人：00980T美股市值+10年期美債 隨漲亦抗跌（圖／pixabay）

近期美股起伏不定，各指數出現大逃殺，股市相當動蕩，投資達人陳重銘就直言「不少投資人渴望參與美國市場，卻一直傷腦筋要怎樣做資產配置」，因此他推薦一種類型的產品，可以股債平衡配置，也就是台灣第一檔股債平衡ETF 「00980T」。

陳重銘分析「00980T就是用股債平衡策略投資美國核心資產」，投資組合維持「70%美股市值+30%美國債券」，且股票是鎖定美國龍頭企業，不僅有穩健基本面以及強大成長潛力。另外，投資美國3-10年期公債，除了避險功能，還可以穩定領息。陳重銘就指出「一個完善的投資組合，必須具備股票（成長）+債券（穩定性）」。

00980T還有一個特點就是會股債自動再平衡，陳重銘分析這檔ETF會在股票大漲時，定期賣出一部份來獲利了結，並轉移到債券避險以及領息，若股市下行，則會逢低進場，陳重銘認為這種高賣低買的策略，可以為投資人「趨吉避凶」。而且00980T投資的前五大企業分別是NVIDIA、蘋果、微軟、亞馬遜以及Alphabet，市值都比台股還要高。

但陳重銘還是要提醒投資人，00980T的存在不是為了獲得最大報酬，而是降低波動性，像是11/14美國四大指數滑落，美股市值型ETF 00662下跌2.15%，主題型ETF 00762下挫3.81%，但00980T僅跌1.82%，展現十足抗波動特性。

00980T在熊市與牛市都有不同的表現，雖報酬表現不如純市值型ETF，但在股市差的時候，表現也容易優於純股票的基金。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此：https://www.facebook.com/share/p/1LB8RbW7xq/?mibextid=wwXIfr ；未經同意禁止取用轉載。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

