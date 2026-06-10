你等錯了嗎？圓頭綠燈可左轉 不用等左轉燈

南部中心／莊舒婷、廖錦雄 高雄市報導

看到圓形綠燈，到底能不能左轉？最近在高雄岡山區，就有民眾在圓形綠燈時，停著不走，阻擋了後方的來車！其實根據規定，圓頭綠燈不只能直行，左轉右轉也通通可以，若堅持等到箭頭亮起才肯轉，反而可能遭罰，最高1800元。





圓形綠燈能不能左轉？你等錯了嗎？ 民眾霧煞煞 警方這樣說...

左轉號誌亮起，只有左轉車輛可以通過。（圖／民視新聞）

綠燈亮起，一台汽車左轉彎，不過這輛機車卻停在原地，沒動靜。駕駛vs.騎士：「圓形綠燈可以左轉，它有箭頭啊。」後方駕駛急得好心提醒，但騎士還是不肯走。駕駛：「圓形綠燈看到沒有車可以左轉。」直到左轉箭頭亮起，騎士這才催下油門離開，不過這樣的行為已經違規，警方依法製單開罰。高市警岡山分局壽天派出所所長吳濬宇：「影響後方車流，處新台幣900元以上，1800元以下罰鍰。」記者vs.民眾：「圓形綠燈號誌可以左轉嗎可以啊。」記者vs.民眾：「不知道說圓形綠燈是可以左轉的，不知道。」記者vs.民眾：「箭頭綠燈比較安全，圓形的它可以直走可以左右走，比較不安全（所以自己會），（等到左轉綠燈再轉嗎）對對。」號誌規定有人清楚，有人霧煞煞，警方說，圓形綠燈亮起，不只能直行，在安全、沒對向來車的情況下，車輛是可以左轉右轉的，不過要是只有箭頭燈號，就只能依照方向前進，左右指向箭頭燈亮，直行車輛當然就不能闖過去。

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圓形綠燈能不能左轉？你等錯了嗎？ 民眾霧煞煞 警方這樣說...

有民眾在高雄岡山一處路口，綠燈亮起卻堅持要等左轉箭頭遭開罰。（圖／民視新聞）

民視記者莊舒婷：「這個地方就在高雄岡山的河堤路上，可以看到現在這個號誌燈，是呈現一個圓形的綠燈，不過接下來就馬上出現，這個黃燈的號誌，接著又出現了紅燈的號誌，接著才出現了左轉彎的綠燈，也讓民眾質疑，這個路口紅綠燈設置有點奇怪。」交通局解釋，會這樣設置，是因為這個路口左轉車流量不大，但為了讓來不及轉彎的民眾可以順利轉彎，才會有幾秒鐘的紅燈保護左轉時相，兼顧安全順暢，民眾下次看到圓形綠燈，可別大辣辣擋在車道上，以免危險，荷包又失血。

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