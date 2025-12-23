你累了嗎? 休旅車自撞翻車 駕駛砸天窗逃生

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗市文發路，21日下午發生一起自撞翻車意外，休旅車駕駛不明原因，自撞道路邊坡後翻覆，因駕駛座的車門卡在地面，熱心路人上前幫忙，還好駕駛清醒，自行從汽車天窗爬出逃生。

岔路口車輛停等紅燈，綠燈一亮，車輛魚貫緩緩前進，大家都在路口微左彎道，偏偏這輛休旅車直直行，果不其然，碰的一聲，撞上邊坡。





度估? 駕駛直直撞 偏離車道還翻車 酒測值為零

苗栗市文發路 休旅車不明原因偏離車道自撞翻車 （圖／翻攝畫面）









現場路旁廣告燈箱鐵桿被撞折腰，事發在21日下午3點多，苗栗市文發路上，休旅車撞邊坡，車子撞得側翻，車頭直冒白煙，對向車道一名騎士熱心地迴轉過來幫忙，拍拍車子擋風玻璃叫人，但駕駛座車門壓在地面、無法開啟，騎士拿出手機幫忙報案求援，這時駕駛也破窗而出，從汽車天窗跳了出來。

廣告 廣告





度估? 駕駛直直撞 偏離車道還翻車 酒測值為零

休旅車自撞翻車 對向車道騎士熱心協助救援 （圖／翻攝畫面）









警方初步調查，56歲的江姓駕駛，酒測值為零，不明原因偏離車道自撞翻車，還好人沒有大礙。警方提醒開車專心、不要疲勞駕駛，確保安全。





度估? 駕駛直直撞 偏離車道還翻車 酒測值為零

苗栗市文發路休旅車自撞翻車 對向車道騎士熱心協助救援 幸駕駛自行破天窗逃生 （圖／翻攝畫面）













原文出處：度估? 駕駛直直撞 偏離車道還翻車 酒測值為零

更多民視新聞報導

驚! 苗栗一家4口出遊失控自撞電桿 2人一度受困

嘉義女騎士自撞施工護欄 後方駕駛急煞險追撞

勿分心! 台中母載幼子"彎腰拾物"失控自撞翻車

