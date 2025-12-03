你累了嗎？小籠包攤販把「油當成水」 攤車全燒光

屏東科技大學校門口驚傳火燒車意外，一名小籠包攤販在準備蒸煮小籠包時，疑似誤將油當成水使用，導致車內起火，整部小客車遭大火吞噬。這起事件發生在2日傍晚6點半，屏東內埔中林路上的屏科大校門口，當時正值學生用餐尖峰時段。火勢猛烈，濃烈黑煙直竄天際，引起附近民眾恐慌。所幸消防人員及時趕到現場滅火，沒有造成人員傷亡。

轎車陷入一片火海，濃烈的黑煙不斷往天空竄，不少民眾都出來圍觀，被這驚險場景嚇壞了。（圖／民眾提供）

轎車陷入一片火海，濃烈的黑煙不斷往天空竄升，不少民眾都被這驚險場景嚇壞了，紛紛出來圍觀。附近民眾表示，當時聽到一聲像是瓦斯桶爆炸的巨響。車內擺放大量器具，駕駛還試圖搶救，原來他是小籠包攤販，後車箱不只擺放蒸籠，還有瓦斯桶。沒過多久，整部車都被大火吞噬，消防員趕快佈設水線搶救。

附近店家描述事發經過，一開始聽到一聲巨響，隔了約3到5分鐘又再次聽到一聲爆炸聲。他們聽到的聲音像是玻璃破裂的聲音，駕駛似乎知道車子起火了，便將車停在路邊，趕緊下車想要將瓦斯桶拉出來，但因火勢太大無法成功，導致他的手被燒傷、燙傷。

小籠包攤販疑似把油當成水，後車箱才不小心失火，最後燒毀整部車。（圖／TVBS）

這起火燒車意外發生在屏科大校門口，當時正值學生用餐人潮眾多的時段。小籠包攤販疑似將油誤當成水使用，後車箱才不小心失火，最後燒毀整部車。大批民眾看到驚人火勢，趕緊通報消防員到場滅火，幸好沒有人員受傷。

附近店家進一步解釋，攤販是把汽油當成水加入，可能是要煮東西，一放下去就立刻起火。他們到最後還聽到瓦斯的聲音。另一位附近店家認為，車主應該只是用車載運器材而已。許多人在圍觀，但因為攤位離火燒車很近，讓他感到相當緊張。

龍泉分隊長鄞金良表示，車主表示要蒸煮小籠包準備販售，不慎引燃車子，消防人員立即出水搶救，火勢迅速被撲滅。在人潮眾多的校門口發生火燒車意外，實在讓人捏把冷汗，至於真正的起火原因，還有待消防單位進一步釐清。

