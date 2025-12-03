你累了嗎？川普被目擊開會打瞌睡 部會輪番頌揚卻「沒反應」

美國總統川普2日主持內閣會議，多次被媒體拍到閉眼打瞌睡，美媒表示，這場長達2小時17分鐘，出席首長輪流對他表達讚美，但川普似乎沒在聽，直接閉上眼睛休息。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，當時美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）發言讚揚川普（Donald Trump）的貿易戰是「最偉大總統配最偉大內閣」，之後約15分鐘，川普就被拍到閉上眼睛。

之後，美國住房及城市發展部長特納（Scott Turner）、農業部長羅林斯（Brooke Rollins）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等輪番發言，但川普的眼皮似乎「愈發沉重」。

根據影片顯示，他時而閉眼10至15秒，然後眼球稍微移動或微微點頭。

當美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）緊鄰川普座位發言時，鏡頭更近，導致川普疑似「打瞌睡」的畫面更加明顯，而當盧比歐講到尾聲開玩笑說，「現在是最美妙的時節，我指的是大學橄欖球季後賽。」川普卻對他的玩笑幾乎沒有反應。

對於川普疑似打瞌睡，白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）強調，川普整場會議「專注聆聽並主持長達3小時的馬拉松式會議」，且在問答時仍精神充沛，猛烈抨擊民主黨與索馬里移民議題。

