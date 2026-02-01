你累了嗎？恍神無視公車「直直撞」 外送員倒地「噴裝」

王男追撞公車，造成公車車尾凹陷。翻攝畫面

新北市53歲王姓外送員，1月29日下午騎乘機車行經中和景平路時，竟然出現恍神的情況，完全沒注意前方公車進站停靠，直接從後方追撞，結果連人帶車倒地，被送往醫院檢查後，發現左腳有骨折的情況，警方到場酒測，確認沒有酒駕的情況，後續由交通隊依相關程序處理。

上月29日下午，王男騎乘機車沿中和景平路往新店方向行駛，行經安平路口時，1輛由54歲劉姓司機駕駛的公車正停靠在路邊站牌上下乘客，但王男竟然完全沒有減速停車，筆直朝公車車尾撞上，王男也應聲倒地。

機車撞擊後車頭凹陷變形。翻攝畫面

救護人員到場後，將王男送往醫院檢查，初步診斷出左腳骨折，警方替他酒測，確認酒測值為0，他向警方表示，當時因為一時恍神，沒有注意到前方車況，才會追撞進站停靠的公車，後續由交通隊警方依規定完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔作業，初步研判肇事主因為王男未注意車前狀況導致事故發生。



