你累了嗎？新竹小客車疑恍神直撞4台機車 最新傷亡情況曝

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

最新消息，新竹東區食品路和西大路的交叉路口，今（1）日晚間7時26分左右發生1輛白色小客直撞4台機車的車禍；初步掌握，疑似恍神沒有注意到前方紅燈，就直接向前駕駛。本起事故造成5人受傷，其中有2名輕傷不願就醫外，其他人則送醫院處置，詳細肇事原因仍有待後續釐清。

你累了嗎？新竹東區一輛白色小客車，今日晚間7時26分左右駕駛行經至食品路和西大路的交叉路口時，疑似恍神沒有注意到前方紅燈，直接向前行駛，導致撞倒前方4台機車，並造成5人受傷。

快新聞／你累了嗎？新竹小客車疑恍神撞4台機車 釀5人受傷

新竹東區食品路和西大路的交叉路口，今日晚間7時26分左右發生1輛汽車撞上4台機車的車禍。（圖／民視新聞翻攝）

警方獲報後立即派出4車10人趕赴現場處理，所幸傷者意識皆清楚，其中2名輕傷不願就醫，其他人則送醫院救治，但詳細肇事原因仍有待釐清。

