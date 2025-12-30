你累了嗎？藍白立院5度擋國防預算 藍委盧縣一舉牌「閉目養神」畫面曝

記者楊士誼／台北報導

盧縣一在羅智強發言時，站在一旁舉著牌子，雙眼卻闔上「閉目養神」。（圖／記者楊士誼攝影）

立法院程序委員會今（30）日，藍白立委以10：8票第五次阻擋國防特別預算與明年度中央政府總預算，藍綠立委上台發言都會帶上同黨立委舉牌表達意見，不過就在國民黨立委羅智強上台發言時，在一旁舉牌的國民黨立委盧縣一卻被發現正在「閉目養神」，盧縣一還不忘動動拿著手舉牌的左右手，休養過後才再度睜眼，畫面也全被拍下。

民進黨立委沈伯洋發言時痛斥，藍白帶著的手舉牌說「只有兩頁、六頁就要1.25兆」完全是在玩弄資訊落差。特別預算一定要通過「特別條例」，沒有法案就不能夠審預算。而藍營的「總統國情報告」跟程序委員會完全無關。若是如此，藍白任何法案不滿意，就叫總統報告，只要沒有就不審法案？他也示警，今天報告事項還有兩個案子，一個是立法院發起公投「主管機關是不能拒絕」，更提出降低總統「被罷免門檻」的案子，這是毀壞民主憲政的事。

廣告 廣告

國民黨立委羅智強發言時怒批，國民黨執政時期，中共軍機艦越過海峽中線了？是民進黨、賴清德「喪權辱國」，讓中共越過海峽中線、無力以對。他更表示「卡國防預算就是賴清德嘛！」若1.25 兆那麼重要就來立法院報告，這是賴清德競選總統時的承諾，但賴上台以後卻搞了一堆「洗地大法官」，跟大家說「抱歉，那個時候說來立法院報告並接受諮詢的賴清德，是胡說八道的賴清德」。

此時在一旁舉牌的盧縣一，卻被發現正站在旁邊「閉目養神」，長達十多秒鐘。盧縣一邊閉上眼睛，另一邊還不忘動動拿著手舉牌的左右手，休養過後才再度睜眼，畫面全被拍下。

盧縣一在羅智強發言時，站在一旁舉著牌子，雙眼卻闔上「閉目養神」，更活動活動舉著牌子的雙手。（圖／記者楊士誼攝影）

更多三立新聞網報導

彈劾總統賴清德？先把法條看完再來談：拆解藍白提案的四大荒謬

彈劾總統時程表一次看！藍白2度邀賴清德到立法院說明 擬5／19記名投票

藍白喊彈劾總統！立院明上演表決大戰 國民黨估明年520表決

藍白擋預算！牛煦庭喊國民黨沒為擋而擋 沈伯洋示警：對國防致命打擊

