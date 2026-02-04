你累了嗎？黃國昌控綠召委愛考察 林月琴「數據打臉」：這是民眾黨主席水準？

林月琴不僅質疑黃國昌的指控邏輯不通，更搬出具體數據打臉。資料照（鏡報李智為）

針對民眾黨主席黃國昌今（4日）指控民進黨籍召委不認真排法案，僅安排考察「出去玩」浪費國會時間一事，民進黨立委林月琴強勢回擊。林月琴不僅質疑黃國昌的指控邏輯不通，更搬出具體數據打臉，強調上會期在野黨安排的考察次數其實多於執政黨，批評黃國昌「自己考不好還怪別人」。

黃國昌今在民眾黨團記者會中重砲轟擊，指責民進黨把持召委職位卻不好好處理法案，頻繁安排考察行程是在浪費公帑與國會運作時間。然而，根據立法院公報紀錄顯示，上會期8大委員會共安排109次考察，其中民進黨籍召委排定54次，而在野黨籍召委合計排定55次（國民黨47次、民眾黨8次），在野黨甚至略多1次。

對此，林月琴以其所屬的社會福利及衛生環境委員會為例，指出上會期共15次考察中，國民黨召委廖偉翔安排了9次，民進黨召委劉建國則為6次。她反問黃國昌，若考察是浪費時間，那難道是在指責廖偉翔？她進一步說明，民進黨安排的考察內容涵蓋失智症中心、更生少年服務及康復之友等第一線社福單位，目的是為了解基層困境，黃國昌的言論彷彿是在否定長照與弱勢族群的重要性。

林月琴痛批，這就是民眾黨黨主席的水準？並直言藍白兩黨根本不在乎法案品質。她強調，自己在委員會審議《身權法》、《兒托法》及《老農條例》等重大法案時均全程參與逐條審查，反觀藍白立委往往只在最後關頭出現「拍照收割」。

林月琴呼籲黃國昌不要為了將法案「逕付二讀」尋找藉口，並酸溜溜地提醒黃國昌，若真覺得考察是浪費時間，記得去跟國民黨盟友們好好交代。

