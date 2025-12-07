你能撐到第幾集？12星座宮鬥劇壽命揭密 天蠍封后全劇終、牡羊3秒出局

天蠍心思縝密、善於隱忍，不輕易暴露意圖，被視為唯一能走到「全劇終」的星座。（圖／翻攝自八大電視）





《延禧攻略》、《後宮甄嬛傳》等宮鬥劇長年受到觀眾喜愛，其錯綜複雜的人心布局、階層權力競逐，也成為許多心理及文化分析的題材。近日星座專欄《印象星座》以「十二星座若置身宮鬥劇能存活幾集？」為主題，模擬各星座在深宮環境中的可能命運，頗析12星座因性格差異，在信息掌握、人際協調與權謀判斷上的不同優勢與弱點，專欄指出，牡羊座個性直率、衝動「三秒退場」，能夠成為「全劇終霸主」的則是高智商、高情商的天蠍座。

專欄中，牡羊座由於個性直率、行事衝動，被視為最難適應宮廷鬥爭規則的類型，象徵性「僅存活3秒到10秒」。牡羊做事不加思索、情緒外露，容易觸犯宮中忌諱，堪稱「開局即退場角色」。

與之形成對比的是金牛座，性格沉穩的金牛座則被認為具備一定生存能力，不好鬥、不搶鋒頭，加上韌性強、行事謹慎，被推估可在劇情中存活約20至25集。《延禧攻略》中富察皇后形象作為參照，可見金牛的柔和與堅定，常使他們以「以柔克剛」的方式維持局面。

擅長觀察風向的雙子座則被認為具備高度生存優勢，推估可存活約30集。雙子能辨別人心、適的雙子座被形容為「情報搜集王」，能快速察覺風向並調整策略，推估在宮鬥劇中可存活30至35集。分析指出，雙子懂得保持彈性、不輕易站隊，對局勢變化敏銳，是其保命關鍵。

相較之下，巨蟹座因心地善良、容易相信他人，被認為在宮鬥環境中較為弱勢，推估約存活10集左右。專欄指出，巨蟹若缺乏判斷力，常誤認敵友，加上情緒化處事可能導致危機，人際誤判成為其致命罩門。

獅子座雖自信強勢、具領袖氣質，但因高調與好勝，容易成為眾矢之的，被推估僅能存活 5 至8集。分析認為，獅子擅長明爭卻不擅暗鬥，前期雖耀眼，後期往往因鋒芒過露而遭排擠。

處女座細心、善於察言觀色，但挑剔性格容易引發反感，推估可存活約15集。專欄指出，處女嚴謹性格容易使身邊盟友感到壓力，缺乏穩固後援後難以立足，中後期多半逐漸淡出權力核心。

在12星座中，天秤座因情商與智商兼具，被認為能在劇情中頗受歡迎的類型，推估多可存活30至40集。天秤懂得自保、不輕易衝動，但因對熟人戒心較低，可能在後期遭逢反轉。

最被看好者則是天蠍座，專欄指出，天蠍心思縝密、善於隱忍，不輕易暴露意圖，常於關鍵時刻反擊成功，因此被視為唯一能走到「全劇終」的星座。天蠍的深度思考能力、情緒穩定性與高強度專注力，使其成為宮廷鬥爭中的最強生存者、宮鬥劇最終霸主。

射手座因性格外向、坦率、喜愛自由，被認為難以適應宮中規則，推估僅可活1至4集。專欄指出，射手的話多與交遊廣闊雖討喜，卻也容易樹敵，常成為早期遭圍攻的原因。

摩羯座因耐性強、能長期布局，是僅次於天蠍的強勢類型，推估可存活38至50集。專欄分析指出，摩羯縝密、冷靜，即使遭遇困境也能逆勢反彈，屬於「越挫越勇」型角色。

水瓶座聰明且具前瞻性，被推估可活約6至20集。專欄表示，水瓶常因率性與不愛溝通導致信息不足，雖具洞察力，卻因低戒心而容易陷入危機。

雙魚座因溫柔、具親和力，容易獲得關愛，被推估可存活25至35集。專欄分析，雙魚擅長營造無害形象、激起他人保護欲，但人氣越高越易招致妒恨，常在中後期遭遇反轉。

