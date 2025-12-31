你臉上有痣嗎？6個長痣位置「越留越旺」命中帶財！

有些特定部位若長痣，被視為「命中帶財」。（示意圖／翻攝自pexels）





你臉上是否也有幾顆小痣？不少人認為痣影響外貌，為了美觀選擇雷射點除，但其實在民俗命理與面相學中，痣的位置往往被賦予不同象徵意義，有時不但不是缺點，反而被認為是個人特色，甚至與財運、福氣息息相關。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，有些特定部位若長痣，被視為「命中帶財」，容易得到偏財或意外之財！

鼻子有痣

若鼻子上長痣，通常代表財運不錯，除了正財穩定外，也較容易出現偏財機會，像是投資獲利、抽獎中獎，甚至是突如其來的意外之財降臨。

太陽穴有痣

太陽穴有痣代表福德宮「有被做記號」，此處若長痣，象徵福氣被標記，容易因過去的善緣或好福報，在人生某個階段迎來意想不到的財運或貴人相助。

眉毛下方有痣

「眉毛下方有痣」對應到田宅宮。田宅宮在古代代表土地、房產與家業，象徵穩定資產與長期財富。眉毛下有痣的人，往往與不動產、置產或多元財源特別有緣，容易累積實質財富。

兩眉心上方有痣

俗稱的「第三眼」，在面相中屬於命宮的重要位置。此處長痣，被解讀為受到財神或好運點名，不僅本身運勢旺，也常能得到家人、長輩的支持與助力，使財運發展更加順遂，人生關鍵時刻不乏貴人出現。

男性法令紋有痣

對男性而言，「法令紋有痣」也被認為是財運象徵之一。因為這代表「龍鬚」，象徵權力、地位與事業發展。若此處長痣，就像是「飛龍在天」，事業容易有突破，財運隨之提升，甚至被認為與中獎運、偏財機會有關。

耳垂厚而有痣

耳垂向來被視為福氣與享福的象徵，耳垂越厚代表福報越深，若再加上一顆痣，則被認為前世積福良多，今生較有機會遇到大筆偏財。

痣不一定只是外貌上的瑕疵，有時反而象徵一種獨特記號。看到痣不妨多看一眼再決定是否點掉，說不定那顆痣，正是屬於你的財運來源！

民俗說法，僅供參考

