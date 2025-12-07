你衝我也衝！高雄自小客路口互撞…一台翻了一台撞上人行道 3人送醫

記者洪正達／高雄報導

劉男駕駛車輛側翻後，撞上捷運出口外牆才停下。（圖／翻攝畫面）

高雄前鎮區7日晚間發生一起驚悚車禍，一輛自小客在中山路行駛時，經過五甲路口與另輛自小客發生擦撞，強烈的撞擊聲當下嚇壞所有人，消防局獲報後派遣人車趕往救援，並將3名傷者送醫治療，詳細車禍原因正由警方釐清中。

前鎮分局指出，7日晚間9點44分獲報，指出在中山路與五甲路口發生一起車禍，派員趕抵現場後，釐清過程為葉男（31歲）駕駛自小客車，自中山路南往北直行至五甲路口時，與另輛由劉姓男子（49歲）駕駛的自小客發生碰撞，導致其中一車側翻撞上捷運出口外壁，另一車失控滑行到人行道上，這起車禍導致3人受傷，後續送醫治療中，全案無人酒駕。

廣告 廣告

葉男車輛失控開上人行道。（圖／翻攝畫面）

警方表示，初判車禍原因為劉姓駕駛左轉未依號誌標誌、葉姓駕駛疑似超速導致車禍發生，於詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判，前鎮分局呼籲用路人，駕車應遵守標誌規定，以確保他人及自身安全。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

說好不碰的！惡男「旅館陪聊」下秒「未戴性侵」但最後竟一條件免關

失控嗆殺「前男友、新歡」拘役55天！法官考量一狀況心軟了降大減30天

驚悚影像曝光！屏東自小客「衝進雞排攤」2人燒燙傷…駕駛慘了

支柱倒了…聯結車運將「家人等不到」同事拉開車門才發現陳屍車內

