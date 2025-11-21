你被喀擦？台1線高屏大橋屏東端測速照相檢測未完成 不必繳罰單

高屏大橋屏東端測速照相目前未運作，拍照不用繳罰單。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣交通隊公布屏東縣全縣109固定式測速照相桿，只有36支在運作，連台1線高屏大橋屏東端的測速照相也還沒有完成檢測正式啟用，如果不是在公告的36處違規被照相，罰單就不必繳了，但被移動式照相不在撤單範圍。

屏東墾丁到南州鄉國道3號的距離大約88公里，網友批評有上百支固定式測速照相，縣議員張榮志說，台1線到台26線的測速桿有15支，速限都不一樣，讓人行車壓力很大，速度開不快，得花2個小時，最受到詬病，也影響墾丁的旅遊。

屏東縣交通隊為了澄清測速照相桿太多的疑慮，公布全屏東縣固定式測速照相桿的位置，全縣109支固定式測速照相查桿，只有36支有運作，其餘都只有空殼或沒有使用，往墾丁的測速照相桿有運作的只有4支，分別在南灣、省北路二段、內埔鄉408.7公里、獅子鄉446.4公里有運作，另外，2處的區間測速仍有運作。

交通隊說，目前全縣就只有這36處有運作，其他的測速照相桿都沒有運作，因為有些還在測試，沒有驗收完畢，所以只要在別的地方被拍照，都不會拿到罰單，如果有罰單就不必繳了，像高屏大橋屏東端的測速照相就還沒有驗收完成，所以被拍都算是測試，不會拿到罰單。

