「你被點名查稅」主管下令要她交1資料 社會人秒懂喊別給：快離職

一名女性上班族表示主管要求她交出去年帳戶明細，因為國稅局點名要查自己的稅，讓她一頭霧水。（圖：shutterstock／達志）

主管交辦事項，但不是什麼都要照做。近日一名上班族發文表示，主管近日對自己說遭國稅局點名查稅，要求他交出帳戶明細，讓他一頭霧水，詢問友人後才發現事情不太對勁，PO文後不少社會人士紛紛阻止，表示明細不但不能給，還建議能快離職就快離職。

這位上班族在Dcard發文「上個月主管私下找我」，主管向她表示「你被國稅局點名查稅」，因此要求她交出2024年的帳戶明細。原PO不敢置信反問自己怎麼會被查稅，但主管並未多說，僅要她在這禮拜把明細交出來。

原PO隔天跟朋友聚餐時提及此事，抱怨自己竟然被國稅局點名查稅，實在不可思議，朋友聽到後覺得有異，表示既沒開公司，也沒警示帳戶，怎麼會被國稅局點名，且國稅局若真要查稅，會寄公文書給本人，而非公司，加上原PO的公司並未幫他投保勞健保，因此推斷是公司作假帳被查到，想找個基層員工推出來當替死鬼。

原PO聽完後恍然大悟，大喊太缺德。網友們也紛紛留言，表示明細不但不能給，還要快點離職：「帳號資料絕對不要給，如果強迫要給，就回有問題就到勞工局調解」、「除了不給帳戶外，你最好也趕快找下一個工作，離開這裡，連這種都能騙，還有什麼更缺德的事情做不出來」、「帳戶明細是自己最重要的資料，千萬別亂給」、「明顯就是逃漏稅在抓替死鬼」、「快跑吧，提離職記得要錄音存證保護自己」、「你朋友說的是對的，國稅局要查稅會直接通知你，怎麼可能跟公司老闆說」、「好奇原PO你是在正常公司上班嗎...」、「這個老闆真的夠缺德」。

