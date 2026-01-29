你覺得應叫台北101或台灣101？4萬網友表態一面倒

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功登頂台北101，震撼全球，行政院長卓榮泰在社群平台發祝賀文，卻稱「台灣101」，台北市長蔣萬安反酸一句「所以我是台灣市的市長嗎？」打臉卓榮泰。有YouTube頻道針對「請問你覺得應該叫台北101還是台灣101？」進行網路投票，截至今天(29日)晚上，高達91%的網友表示應該叫「台北101」。

根據《哏傳媒》YouTube頻道28日起針對「請問你覺得應該叫台北101還是台灣101？」進行網路投票，截至今天(29日)晚上8點02分，已有4.2萬人參與投票，目前網路投票仍在進行中，91%的網友表示應該叫「台北101」；3%的網友表示應該叫「台灣101」；5%的網友表示「都可以」。

網友留言表示，「一開始建設是就要叫台北101了，就來一個外國人攀岩，就能扯到政治，也真無聊」、「正事不做，做一些有的沒的」、「台北101就是台北101」、「艾力克斯·霍諾德都矇了⋯爬完台北101後，就不叫台北101了，那這棟到底算爬沒爬過呢？」、「不是覺不覺得，本來就叫台北101」、「什麼都扯到政治去，不扯全身都會癢吧」、「當然是台北101，不然高雄85大樓會稱為台灣85大樓嗎？」

