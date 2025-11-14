「你記得我從哪裡來嗎？」7旬婦凌晨買燒烤忘回家路 暖警全程護送返家

北市萬華分局日前獲報有婦人買完燒烤，卻忘記自己的回家路，警方確認婦人住處後，將婦人送返家。（圖／翻攝畫面）

北市萬華分局龍山派出所11月8日凌晨獲報，有婦人在烤肉攤買烤肉時，告訴店家自己不知如何回家。警方到場後，循線查詢女子身份，從而確認女子住處，將女子平安送回家。

70歲的何姓婦人8日凌晨前往艋舺夜市購買燒烤，但她卻在買完燒烤後，突然忘記回家路，無助的詢問店家，「你記得我從哪裡來嗎？」，所幸燒烤攤老闆娘第一時間察覺有異，報警尋求協助。

萬華分局龍山派出所員警陳鉅方、張永杰獲報到場後，確認婦人身份後，進而查詢到婦人的住處，全程護送婦人返家休息，事後婦人也對警方暖心服務深表感謝。

萬華分局表示，若家中有失智或年長者，應隨時注意長輩之動向，切莫讓其自一人外出。建議也可向市政府社會局申請「預防走失愛心手鍊」，以利警方或熱心民眾在第一時間聯繫家屬。

