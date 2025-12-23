你認識張文嗎 台北市刑大設立「檢舉專線」盼全民提供線索

27歲兇嫌張文在捷運中山站周邊持刀砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店砍人。（圖：翻攝畫面）

北捷台北車站、中山商圈及誠品南西19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。兇嫌張文27歲犯下震驚社會的隨機殺人案，留下層層謎團與犯案動機未解。台北市刑大設立檢舉專線「02-23817263」，若民眾有關於張文的任何線索，都可打電話告知警方。

市刑大表示，案發後市警局與警政署成立專案小組，為盡早釐清張嫌犯案動機，若民眾知悉犯嫌張文之犯罪工具、交往情形、薪資財務、酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

廣告 廣告

張文19日在台北捷運連通道及南京西路百貨公司商圈丟擲煙霧彈並持刀無差別攻擊民眾，現場頓時陷入混亂，尖叫四起。冷血殘忍的襲擊最終導致4人死亡、11人輕重傷的慘劇，震驚全國，也掀起台灣社會恐慌，民眾人人自危。

張文在警方圍捕下畏罪墜樓死亡，然而他的犯案動機成謎，社會疑慮深重。為平息民怨、全力破案，台北市警察局與刑事警察局不敢怠慢，立即成立聯合專案小組，並報請台北地檢署檢察官指揮，試圖從重重迷霧中理出頭緒。

張文犯案手法殘暴且具計畫性，外界關注他為何選擇在耶誕節前的繁忙商圈下手，其背後是否有更深層的動機、仇恨，或有無他人教唆、資助，為避免真相石沉大海，專案小組決定發動全民緝兇，緊急設立「1219專案檢舉專線」。

警方鄭重呼籲，民眾若掌握任何關於張文的關鍵線索，無論是犯罪工具（如刀械、煙霧彈）的來源管道；案發前後的異常行蹤、交往對象或激烈言論；其經濟狀況是否突然異常、有無不明資金流入；是否曾透露不滿訊息，或涉及任何形式的利益交換、酬庸。請立即撥打專線 02-23817263 或 110。

※自殺防治安心專線1925 “珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線”※