你誰？央視發「起底」影片威脅全球通緝 沈伯洋：官媒造謠不可取

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

扯！中國重慶公安局日前以涉犯《涉嫌分裂國家罪》對綠委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》更在今（9）日上午發布一支7分半鐘的「起底台獨沈伯洋」影片，控訴他「從事分裂國家活動」，引述專家看法說要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對他展開全球範圍的抓捕行動。對此，沈伯洋回嗆《央視》造謠，台灣跟中國是一邊一國，兩邊就是「互不隸屬」。





沈伯洋稍早透過自錄影片回應，《央視》在假日時非常辛苦地做了一段關於他7分半鐘的「偽紀錄片」，當然是非常地辛苦，但裡面還是充滿了造謠，甚至還提到他又收了台商、美國多少錢，「那你就跟我們台灣的傅崐萁有什麼差別，一直說我有美國的3棟房子，結果證據都拿不出來」。

他表示，現在如果按照《央視》的說法，他這麼有錢的話，「那現在你們欠我不知道幾棟房子還有幾億美金了，所以拜託，一個堂堂、泱泱大國用這樣的方式，把手伸到其他的主權國家裡面，用官方媒體造謠的方式，說真的實在是不可取」。

沈伯洋痛批，更不要講《央視》最近製作中國國家主席習近平的影片，搞不好都還沒有7分半鐘，因此他還是要敬告《央視》，認真做你們的內宣就可以了，台灣跟中國是一邊一國，兩邊就是「互不隸屬」，「不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到我們台灣來」。





