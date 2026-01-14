南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台南有一名女子開車門，結果卻發現車子裡坐著一名戴著安全帽的陌生女子正在車裡呼呼大睡，手還拿著打火機，讓車主實在嚇壞，誇張的是，對方還一度不肯下車，直到警方巡邏車到場才離開。

你誰? 開車門驚見有人! 陌生女"手拿打火機"車內大睡

有女子開車門後卻有陌生人鑽上車，實在嚇壞。（圖／示意畫面）車主打開車門，發現車裡居然有一名陌生女子坐在裡面，頭戴安全帽，手拿打火機和一瓶水，正在呼呼大睡，實在快嚇壞，而這名女子被發現後，竟然還不肯下車，反而伸手把門關上，雙方一來一往重複三次。事發就在台南一間超商外，當時車主從超商出來，使用遙控鎖打開車門，陌生女子就趁這個時候鑽上車，一度還賴在車上不肯離開，直到發現警方到場，她才甘願下車。台南警歸仁分局副分局長張俊雄：「惟見到警方巡邏車，就立即離開車內無財物損失。」民眾：「當然也會怕怕的啊，因為就不知道這是什麼人啊。」民眾：「我會很傻眼吧一定會嚇到，我車如果裡面有坐一個我不認識的，我一定會嚇到，一定要先報警的吧。」民眾：「天啊這是非常驚悚的事情我會嚇死，要不然太可怕了，如果讓她手裡面拿的東西不明的液體，又有打火機的話，我們會聯想到可能是汽油。」

廣告 廣告

你誰? 開車門驚見有人! 陌生女"手拿打火機"車內大睡

台南有女子趁車主開門後，鑽上車呼呼大睡。（圖／示意畫面）打開自己的汽車車門，卻看見陌生人擅自闖入車內休息，真的很可怕，警方就提醒民眾，離開汽車，或是還沒上車前，還是要記得把車門鎖好，並注意有沒有奇怪的人在周邊，避免陌生人突然入侵。

原文出處：你誰? 開車門驚見有人! 陌生女"手拿打火機"車內大睡

更多民視新聞報導

禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒

北捷東門站驚魂！女子情緒失控「車廂點火」 警急上前安撫

北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓

