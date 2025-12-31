你買到了嗎? 12月、2025年度海外股票ETF報酬出爐、年度報酬飆九成

2025海外ETF前十強。資料照



2025年全球股市亮麗封關！12月份及2025年全年度海外股票ETF報酬也出爐，根手金CMoney統計資料，12月漲幅前十強海外ETF，報酬率都在5%以上，其中2024年績效王第一金太空衛星(00910)漲幅高達16.43%、復華中國5%漲幅13.54%，表現最為亮眼；此外，2025全年度海外ETF報酬，則以復華中國5G漲幅高達97.43%最佳，後面依序是國泰臺韓科技、元大航太防衛科技、富邦越南，及第一金太空衛星等，前五強全年度報酬都高達五成以上。

2025年按MSCI世界指數上漲21%，全球股市中以漲幅高達75%的韓國KOSPI指數表現最為亮眼，南韓科技股受惠AI發展強勢上揚驅動，其餘漲勢強勁的股市多數為新興市場，像是漲幅五成以上的有智利、捷克、巴基斯坦等，而費城半導體指數截至12月30日止，漲幅也高達44%，台股全年度漲幅25%，位居全球市場中段班，與日經指數全年度26%的表現貼近。

第一金投信分析，預期在全球寬鬆方向，及各國政府財政刺激政策積極推展，可望支撐全球經濟成長復甦， 2026年仍然是對股票較有利的環境，受惠AI正向評價與樂觀投資情緒，全球風險資產仍將呈現活躍表現，全球AI產業仍是投資主旋律，包括AI全球科技大廠，及台灣AI強勢供應鏈等，此外，投資主軸還可以留意像是太空衛星等創新科技。

台灣掛牌交易的海外ETF越來越多元，投資人參與全球各地股市、各種主題式投資，一鍵下單交易，掌握全球市場成長動能及投資獲利機會。觀察Cmoney資料海外ETF短期與中長線表現，12月及2025年績效榜上，重複的總共有5檔，包括：第一金太空衛星、復華中國5G、國泰臺韓科技、富邦越南，及中信日本商社等5檔，突顯這5檔ETF的表現，從年初貫至年底的強勢動能。

Cmoney資料顯示，12月漲幅冠軍第一金太空衛星，從近三年的表現觀察可以發現，該檔ETF表現分散在各年度，並非僅集中在今年度的表現。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝強調，美國總統川普全力推動太空衛星發展，像是12月中旬才發布的太空優勢令，確立太空衛星產業至少未來5年的訂單能見度；美國推動的「金穹計畫(Gloden Dome)」美國版天基防禦系統，需要佈署數千顆具備監測功能的低軌衛星，這也有助於相關廠商，如：星球實驗室、黑天科技能在可預期的未來，持續受惠政府訂單需支等。

投資人也可留意像是2026年中可望IPO的SpaceX，擁有最佳行銷手首富馬斯克的加持，可望再推升太空衛星個股的股價競爭效應，曾萬勝表示，過去被視為追星逐夢的太空衛星產業，近半年逐步出現訂單、營收的實質加持，未來訂單、獲利進一步推升，將成為產業續揚的堅實底氣。

