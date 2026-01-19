你買對了嗎？ 這43檔都賺錢的台股ETF 、00927價量齊揚最亮眼

台股示意圖。資料照



台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計80檔台股ETF有43檔超過一半檔數收盤價同步創下新高，預估共993萬位受益人賺錢笑呵呵。觀察這43檔中，今年來表現價量齊揚(日均量萬張以上、績效正報酬)的共有10檔，其中今年來績效以群益半導體收益(00927)上漲14.47%漲幅居冠，成為價量齊揚的台股ETF人氣績效王。

其他前十名包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動群益科技創新(00992A)、中信關鍵半導體(00891)、國泰台灣科技龍頭(00881)、統一台灣高息動能(00939)、主動安聯台灣高息(00984A)、國泰台灣領袖50(00922)、主動復華未來50(00991A)、主動野村臺灣優選(00980A)均有上榜。整體來看，科技型與主動式表現相對出色。

群益投信台股研究團隊表示，台股在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，而科技半導體題材更是不可或缺的投資產業，相關題材ETF更值得關注。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣整體資金水位仍處於高檔，市場流動性充裕且資金動能活絡，對股市形成有力支撐。在台積電法說釋出正向資本支出展望及獲利優於預期的利多訊號後，進一步強化市場信心，台股後市維持相對樂觀的看法。半導體技術是AI發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，2026年AI仍是市場關注的核心投資主題，但焦點已明顯從大型CSP廠商，逐步轉向支撐AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈，顯示市場正由「算力核心」轉向「算力底層支撐」的結構性轉變。電子類股當中重點關注電力、散熱與高速傳輸三大領域，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成⾧題材支撐的標的。

