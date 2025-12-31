你跨年、我守護 官兵精實戰備不鬆懈

記者孫建屏、謝承宏、張雅淳、連琳、葉軒瑜／綜合報導

昨日是民國114年最後一天，儘管中共晚間宣告針對性軍演已結束，但國軍三軍部隊仍持續堅守崗位，以最嚴謹態度執行戰訓任務，全天候嚴密監控敵情動態，讓民眾得以安心跨年，迎向民國115年嶄新氣象。

持續戰備整備 提升防衛應處效能

喜迎115年，昨晚全臺各地舉辦跨年晚會，為守護國人安全，國軍各部隊昨日持續投入戰備訓練。戍守金門的陸軍金防部烈嶼守備大隊戰車連官兵，昨日依訓練計畫實施M41D戰車砲射擊程序演練，完成射向諸元判讀與射擊準備，透過反覆操作熟稔流程，強化射擊穩定度與車組協同。演練期間，幹部全程掌握安全管制與動作節奏，即時修正操作要領，確保各項程序依規定確實完成，累積實戰化訓練成效。

本島戰備部隊亦同步強化臨戰應處能力，第2作戰區執行立即備戰操演，陸軍花防部戰備部隊運用518機動數位微波車驗證指管機制，並駕駛M60A3戰車、CM21裝甲運兵車實施戰備偵巡，執行重要目標防護、要港防衛及戰力保存等課目，持續提升防衛作戰效能。

第3作戰區方面，陸軍關指部聯兵1營官兵依令完成戰備整備任務，守護淡水河口重要區域，派遣CM33裝步戰鬥車及操作20機砲執行河岸巡守，並結合下車戰鬥課目，採交互掩護方式搜索守備位置，確認周邊安全並完成警戒，過程中官兵運用手勢進行指揮傳遞，確保行動協調順暢。

第4作戰區方面，陸軍裝甲564旅實施「重要目標防護應援」，模擬敵對勢力企圖奪取重要設施，出動CM11戰車、CM34裝步戰鬥車及各式車輛，迅速機動至戰術位置支援守備部隊，並完成隱蔽、火力部署及周邊警戒，在最短時間內建立有效防護。

嚴密監控敵情 全時全域守護國人

中共日前對我進行針對性軍演，昨日仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區，海軍艦艇依令持續捍衛海疆，面對共軍戰機頻繁在臺海周邊活動，空軍各飛行部隊嚴密監控敵情，如常實施例行性飛行訓練。空軍第2聯隊飛行官於待命起飛前，按照程序完成機身、個人裝備及頭盔等檢查與穿戴，並配合機工長依技令逐項確認戰機油量、儀表顯示狀況，確保飛行訓練任務順利完成，維持戰力於最佳狀態。

此外，空軍防空暨飛彈指揮部所屬單位昨日實施立即備戰操演，運用天兵雷達執行目標搜索，導引35快砲完成追瞄，在有效射程內可構築綿密火網；官兵也熟稔各項操作程序，模擬各類情境下的短程防空作戰，持續強化操作熟練度、反應速度與射擊精準度，全力守護領空安全。

在辭舊迎新的時刻，國軍持續恪盡職守，全時全域守護國人安全，而這份貫徹始終的辛勤付出，正是官兵保家衛國最堅定的承諾與使命，讓國人依舊在日常生活中，安心迎向新的一年。

空軍第2聯隊實施例行性飛行訓練，提升空防能量。（記者葉軒瑜攝）

花防部執行立即備戰操演，派遣M60A3戰車、CM21裝甲運兵車實施戰備偵巡。（花防部提供）

官兵迅速將M41D戰車機動至射擊定位，展堅實戰備能量。（記者張雅淳攝）

戰備整備期間，關指部聯兵1營派遣CM33裝步戰鬥車等各式車輛執行河岸巡守任務。（記者連琳攝）