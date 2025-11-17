你追求升遷還是升等？世界最高齡總務課長：工作釐清「1件事」才重要
許多人在工作中追求升遷，以爭取更好的職位；但也有人更在意自身的成長。2020年獲得金氏世界紀錄認定「世界最高齡的總務課長」玉置泰子於《百歲上班族的幸福工作術》一書中分享「幸福工作術」，包括個人成長、工作技巧與溝通方法，無論是職場新人、資深員工或位居主管職位的人，都能從書裡得到實用且可靠的觀點。以下為原書摘文：
你是追求升遷還是升等？
職員的類型當中，大概可以分成2種類型。一種是從一般正職職員起步，從主任晉升至課長再到部門經理，以升遷為志向的類型。
在我剛入職的五零年代，都普遍以年資來評定報酬，所以做得久，就會獲得升遷。上司大概都是年長的男性，那也是個會在乎同期當中誰先升遷的時代。隨著升遷，薪水也慢慢地提升，那也會成為一種工作的動力。
但30、40年後，依年資升遷的制度瓦解，來到更重視成果的時代。如此一來，光是長年工作，也無法自然地晉升，漸漸地，年輕的上司或女性上司的出現，也不足為奇了。
在公司內部，除了「升職」之外，還有一種名為「晉升職級」的制度。這是根據員工的能力，依照公司內部規定授予與職稱無關的「職能資格」，例如從1級升到2級等，代表職級（等級）的提升。
晉升職級與年齡或性別無關，而是基於員工在工作執行能力上的成長與提升。此外，職級的晉升也是衡量員工是否具備升職資格的指標之一，因此與升遷類型的發展方向有部分重疊之處。
當你對公司感到不滿，或對自己的職涯發展感到迷惘時，不妨思考一下，對自己來說「升遷」比較重要，還是「升等」更有價值，弄清自己屬於哪種類型，或許會有所幫助。
一直很努力但無法升遷？
以前我曾有個女性下屬因為晉升的煩惱私下來找我討論：「我一直很努力，但無法升遷。」不過，就我所見，她似乎是那種更看重職級晉升的人。我問她：「你對自己的工作應該相當有自信吧？」她馬上回答：
「是的，我很有自信。」我接著說：「既然如此，那就別太在意，也無須用有沒有升遷來評價自己。不如專注於提升自我的專業能力，努力將自己的技能提升到足以讓大家驚豔的程度。如果因此還獲得升遷，就當作是額外的驚喜吧。」
她似乎聽進去了，整個人豁然開朗。其實我自己也比較偏向於提升自己的專業能力。我並不渴望頭銜或升遷，而是希望能將自己想做的事情做到極致。在公司這個組織中追求自己想做的事，並且從中感受到成長，這種滿足感是無與倫比的。
順帶一提，我們的公司當中，每年都會頒獎給當年表現傑出的員工「最優秀獎」、「優秀獎」、「新人獎」。判斷基準就是年資和工作成績評比各占一半。會加入年資為評斷標準，也是為了避免完全以成果來論定。這樣一來，無論是追求升遷或升等的員工，都有機會得到鼓勵。
年輕人關心生活的平衡
在年輕一代中，似乎有越來越多人既不關心升遷，也不關心升等，而是重視工作與生活的平衡，以及和家人共度的時光。當然，每個人都有不同的生活方式與工作方式，我認為以「工作與生活平衡為重」的態度來工作，也是不錯的選擇。
的確，與50、60年代經濟高速成長時的「拚命上班族」不同，現在已經不再是可以犧牲生活與家庭，單純以工作為先的時代。如果最終因為過勞而死，那就得不償失了。工作是為了充實每日的生活，讓自己和家人過得更幸福，因此我認為過勞死是本末倒置了。
不過話說回來，假如因為獲得升遷而加薪的話，對生活和家人也都會帶來好處；當然，如果升等而提升自信，變得更加積極正向，也一樣對個人和家庭的生活發揮正向的作用。
從這個角度來看，重視工作與生活平衡並不意味著要徹底放棄升遷或升等的期望，也不應該以消極的態度去面對，如果只是默默完成上司交代的工作，以不被開除為目標，這樣的態度其實是相當可惜的。
即使是從早上9點到下午5點的工作時間算來，一個人幾乎有三分之一的人生是在職場中度過，因此，不能小看這段時間的利用，有必要好好去思考如何充分而積極地度過。我認為，在這個過程中，升遷和升等就成了很重要的動力。
百歲上班族的幸福工作術：年齡不是問題！我活得很好，是因為做著喜歡的事。
你是配合職位，還是職位配合你？企業顧問揭「1情況」代表工作選錯了
現年92歲還不打算退休！世界最高齡的總務課長：我想永遠保持好奇心
