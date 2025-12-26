你逆向了！ 亂切車道、轎車闖機車道 害騎士撞傷

阿北逆向切車道，撞上直行機車。（圖／翻攝自伸港小鎮臉書）





早上尖峰時段，有駕駛停等紅燈時，目擊一名阿北直接從隔壁車道逆向切過來，就撞上直行機車，近期還有另外一件同樣是逆向惹的禍，誇張的是還是轎車誤上機慢車道。

車輛在路口停等紅燈，卻有人不安分，阿北趁駕駛們都停車，直接逆向還想切車道，下一秒撞上直行騎士，一聲撞擊聲後，雙方都連人帶車倒地。

23號早上7點多，交通尖峰時段，阿北不但違規，還沒注意路況，後方駕駛目擊全程超傻眼，將行車紀錄器PO網，也引發迴響，有人說這樣騎太誇張，也有人心疼女騎士，覺得阿北莫名奇妙，不過逆向肇事還不只一件。

騎士騎行在機慢車道，卻被前方誤闖的轎車卡住，而逆向的駕駛疑似發現自己開錯路了，一度停在車道內不知所措。

騎士好不容易鑽到前方，又發現還有2台車，也逆向開上機車道，造成一名騎士急煞自摔擦傷。影片曝光不少人調侃，真的是耶誕節奇觀，提醒用路人注意交通號誌，以免造成行車危險。

