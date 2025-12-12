「你連錢都不會數，這輩子都這樣了」桃客司機暴打高中生 道歉求輕判

桃園市公車發生司機和學生衝突互毆的事件。翻攝自Threads



桃園客運劉姓司機今年10月22日搭載高中生時，因投幣問題爆發口角，被黃姓學生嗆「連錢都不會數，這輩子就這樣了」，劉男理智斷線，下車追打黃生，導致對方滿臉鮮血、鼻骨骨折，桃檢依傷害罪起訴並請法院從重量刑。今天（12/12）地院召開程序庭，劉男坦承犯行，表示想當面道歉，希望法官給予緩刑機會。

回顧這起事件，當時劉姓司機駕駛學生專車接送放學學生。據悉，第一名學生上車時被劉男懷疑「少投錢」，學生堅稱已投入18元，卻被劉男反嗆：「我說你只投13元！」雙方發生爭論。

學生欲下車找教官處理，劉男仍不斷叫囂，甚至挑釁說：「你去啊！反正教官也是被我懟的。」現場其他學生看不下去，有人出言勸阻，其中一名黃姓高中生下車時更嗆聲：「你錢都不會算，這輩子就這樣了。」徹底點燃劉男怒火，衝下車揮拳毆打黃生臉部，黃被打到滿臉是血。

檢方調查後認為，劉男駕駛本案學生專車，明知車上均為未滿18歲或甫滿18 歲之學生，卻以不堪用語輕率質疑學生未能足額投幣；擔任桃園客運駕駛期間，更曾多次服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處。認定劉男在車道上痛打學生，嚴重影響公共安全，造成民眾恐惶，建請法院從重量刑。

桃園地方法院今天召開程序庭，律師表示，劉男在偵查及法院階段都認罪，顯見已深切悔悟，請求從輕量刑，給當事人自新機會。此外，本案檢方起訴速度快，導致劉男無法立即與學生和解，劉男希望向學生表達歉意。

黃姓學生因上課無法出庭，其代理人表示，若劉男有誠意，可以考慮調解。另外劉男是桃園客運所雇用的司機，雇主應共同參與調解，法官同意，會通知被告及桃客派代表參與調解。

