你還在用DeepSeek嗎？AI超新星1年就隕落 外媒揭退燒原因：美國計策奏效了

​中國AI新創DeepSeek曾在2025年1月橫空出世，主打的低成本語言模型當時引起科技界震撼，甚至讓輝達（Nvidia）等各大巨頭股價一度暴跌。不過一年過去後，DeepSeek卻再也沒掀起波瀾，外媒《CNBC》指出，DeepSeek始終未推出全新模型，讓市場對其不再有激烈反應，而最根本的原因與美國晶片管制有關。

報導指出，將近一年前，DeepSeek曾撼動整個AI世界，輝達股價暴跌17%，市值蒸發近6000億美元；博通同樣下跌17%；ASML也在單日下挫7%。然而11個月過去，這些公司不僅完全復原，還持續成長，輝達在10月成為史上首家市值突破5兆美元的公司；博通2025全年上漲49%，ASML則漲36%。

DeepSeek迄今已發布7次模型更新，但都未再掀起如去年1月般的市場震盪，市場為何不再有激烈反應？顧問公司Gartner 分析師坎達巴圖（Haritha Khandabattu）表示，自1月以來，DeepSeek發布的皆是對V3與R1的更新，而非全新模型，雖然在功能和效率上屬於可信的進步，但市場只將其視為延續與鞏固，而不是另一波新的震撼。

投資公司D.A. Davidson分析師普拉特（Alex Platt）指出，DeepSeek未推出全新模型的部分原因，很可能是算力不足，「算力一直是重大瓶頸，演算法研究與架構創新終究有其極限。」

​《金融時報》曾在去年8月報導​，在輝達等最先進AI晶片被美國出口管制下，中國政府鼓勵使用國產晶片，但DeepSeek原定於去年5月發布的R2模型，因在使用華為自製晶片進行訓練時遇到困難，而被迫延後。​

​《晶片戰爭》（Chip War）作者米勒（Chris Miller）分析，過去幾年，中國能取得的算力受到限制，很大程度是因為美國管制措施，「如果你想打造先進模型，就必須能取得先進算力。」

不過報導也提到，有跡象顯示，DeepSeek正準備在未來幾個月內推出更具分量的模型，跨年夜當天，DeepSeek發表了一篇論文，說明一種更高效率的AI模型開發方法。

​Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，市場未來仍將出現更多震撼時刻，「我們已經看過的這些時刻，明年還會持續出現。還會有下一個DeepSeek。」

