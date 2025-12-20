你還記得嗎？帶大家一起回顧曾經「爆紅全球」的五個品種犬！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
你是不是也曾在某段時間突然發現，自己的周遭包括社群、廣告裡到處都是同一種狗？可能是因為某一部電影、一張迷因照片，或某位名人的推波助瀾，讓某些犬種瞬間從「可愛」升級成「全民追捧」，以下為大家整理出五個「曾經爆紅過的品種犬」，帶你回顧那些年被全世界瘋狂喜愛的毛孩明星。
一、哈士奇
哈士奇因為浮誇表情、脫線行為與「看起來很聰明但常常失控」的反差魅力，曾在社群平台上掀起巨大熱潮，牠們拆家、嚎叫、翻白眼的影片讓自己成為了迷因之王，也讓不少人認為哈士奇就是狗狗界的搞笑擔當。
二、柴犬
柴犬因為獨特的外表與似笑非笑的表情，再加上「 Doge 」迷因爆紅，瞬間成為網路最具代表性的狗狗之一，牠們看似乖巧，其實個性獨立、固執又有主見，讓不少跟風飼主在爆紅退燒後才發現，柴犬並不是那麼「好控制」。
三、貴賓犬
曾一度被貼上「阿嬤狗」標籤的貴賓犬，因造型多變、不掉毛且聰明好訓練，一直受到許多飼主歡迎，牠們在社群平台上有許多可愛的精緻修剪照片與影片，是時尚寵物的常駐代表，但別忘了牠們也需要飼主的經常陪伴，並不是只負責可愛而已。
四、法國鬥牛犬
法鬥因為扁臉、大耳朵與呆萌氣質，深受名人與都市族群的喜愛，更一度成為「時尚配件等級」的犬種，牠們的優點有許多，包括體型小、適合公寓生活等，但呼吸道與皮膚問題也讓許多新手飼主在熱潮過後面臨照護挑戰。
五、柯基犬
柯基的爆紅，來自那雙小短腿與超有存在感的屁屁，牠們奔跑時的模樣可愛到讓人一秒淪陷，也因此成為家庭犬的熱門選項，但要特別注意的是，柯基的精力旺盛且需要適當訓練，若只被當成療癒的「吉祥物」，反而容易出現行為問題。
