你那下雪了嗎（外一首）／趙浩平

趙浩平

我搓著凍紅的手指

把一杯熱茶捧在掌心

窗外的雪，正一片一片落下

我低頭看手機

螢幕亮起，卻沒消息

只有天氣預報彈出一句

今日最低溫零下六度

我把它截圖，發給一個空郵箱

爐火快熄了

灰燼裏還留著一點紅

我忽然想起你寫過的一句話

雪落下來的時候，世界就安靜了

現在我也懂了

不是因為雪

是因為你不在身邊

我才聽見了自己的呼吸

所以我不問你冷不冷

只問一句

你那裏下雪了嗎

◆生起爐火

我用舊報紙卷成錐形

輕輕塞進爐膛底部

打火機一響

那點藍焰先是試探地舔舐紙頁

然後猛地竄起

松木、槐枝、還有幾根幹透的玉米稈

它們彼此依偎，在火中發出歎息

劈啪，嘶啦

廣告 廣告

我蹲下身

手背靠近爐口

水在銅壺裏開始打轉

茶香從瓷杯裏浮上來

混著柴煙

成了這間屋子最熟悉的味道

窗外仍是黑的

爐火已經點亮了牆角

我不知何時睡去

只記得醒來時

爐火未熄

天已微亮

而我的手，還留在爐邊

不肯離開