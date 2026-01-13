「你那邊坐著」 霸氣女警阻9旬老翁騎機車

▲「你那邊坐著」！霸氣女警阻止9旬老翁冒險騎機車（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 1名許姓老翁已高齡90歲，平日還堅持騎機車外出，日前沿文心路4段，由昌平路1段往崇德路2段方向行駛，在經過熱河路2段路口失控摔倒，旁人協助並勸他不要再騎車，但許翁仍堅持要騎車；臺中市政府警察局第五分局文昌派出所員警到場後，女警霸氣喝阻，許翁才聽勸搭乘計程車返家休息。

114年12月25日14時20分許，文昌派出所警員何宇軒及朱婉綾接獲報案，文心路4段有與熱河路2段路口有1名老翁需要協助；到場後，平心里里長陳文飲及熱心民眾表示，許翁騎機車在熱河路2段路口停等紅燈時，因為雙腳無力摔倒，眾人急忙將許翁攙扶到路旁休息，所幸只有輕微擦傷，但休息將近1小時後，雙腳無力的許翁卻堅持要再騎機車，由於許翁高齡90歲，眾人耽心發生危險。

女警聽完後立即指著騎樓的椅子，霸氣的跟坐在機車上的許翁說「你那邊坐著再休息1小時！如果腳還不行，你就搭計程車回家。」，許翁順著女警的要求往椅子移動時，雙腳確實無力需要旁人攙扶，因此不再堅持要再騎機車，並決定聽從勸說搭計程車返回位於臺中市東區的住家，員警除了在場陪同及護送上計程車，也聯繫許翁兒子告知情況，請其在家等待，許翁非常感謝員警的幫忙。

第五分局分局長劉其賢表示，為民服務是每一位警察的責任，這次的事件除了熱心民眾的協助，同仁也展現出高度的同理心與專業態度，讓當事人平安回家，值得嘉許；呼籲民眾平時應多留意自身健康狀況，若感身體不適應及早就醫，以避免發生危險。



