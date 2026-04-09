「你都上去搖了！」誆失戀找女友閨密幫復合 惡男變臉硬上害她被網路公審

楊男誆稱失戀找女友閨密幫復合，竟變臉硬上害她被網路公審。示意圖

高雄楊姓男子因與張姓女友吵架鬧分手，找張女閨密小美（化名）到家中談心排解感情困擾，不料卻在房內秒變臉，強行將小美壓在床上掐脖、掌摑並強制性交得逞。事後楊男告知女友但隱瞞是自己硬上，導致小美遭張女的朋友網路霸凌「你都上去搖了」，小美為此焦慮憂鬱憤而提告，高雄地院審理後依強制性交罪判楊男有期徒刑3年7月。可上訴。

判決指出，小美原是張女朋友，因此認識張女男友楊男。事發當天晚間，楊男以自己與張女鬧分手，希望找人懇談排解感情困擾為由，將小美約到高雄住處談心，進屋後卻突然變臉，將小美壓制在床，不顧被害人明確表達「不要」、「我不想」，甚至提醒「我是你女友的好朋友」等，仍粗暴地掐住她頸部並甩巴掌，隨後霸王硬上弓性侵得逞。

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楊男事後向張女坦承與小美發生性行為，但隱瞞自己硬上的細節，導致小美遭其他友人在網路霸凌，被咒罵「口口聲聲說想要當最好的朋友想要當無話不談的朋友，原來是要拿來貼男人」、「難道我在感情中是比較主動的女生嗎？阿不然勒？你都上去搖了啊」等語。

小美為此崩潰質問楊男「現在能不能告訴我，你到底怎麼說的，才會和事實完全相反？」，楊男則回「我就噴她一頓而已」、「就問到我跟你打炮爽不爽」、「我就回她比你還爽」、「我就沒講啥啊」、「只是後面我點後悔跟她說這件事」；小美再問，「啊到底怎麼流會流成我騎你？」，楊男則說「啊她那天講到要自殺」、「我也不知道怎跟她講後續」、「沒啊」、「我沒說你騎我啊」、「我根本沒說到」，小美怒回「你有沒有跟她講清楚，說是你想硬上但後來沒成」、「我現在變成她那邊所有人的攻擊對象！」

小美提告後，楊男雖坦承兩人確實發生性行為，但辯稱雙方是「合意」，律師更指小美案發後仍與楊男聯繫，是因為遭網路霸凌才提告，可見並非遭性侵。

但法官查閱兩人LINE對話，發現小美質問「明明是你硬上」時，楊男僅回覆「對不起我那天爆掉」、「抱歉」，未曾反駁性侵指控；且依據醫院心理衡鑑報告，顯示小美心理受創嚴重，出現明顯焦慮、憂鬱及顯著創傷後壓力症候群（PTSD），甚至有自傷意念。

法官認為，小美案發後維持聯繫是出於害怕對方張揚或過激舉動，並非合意證明，考量楊男罔顧友人信任、手段粗暴，且犯後拒絕調解，亦無賠償意願，態度不佳，依強制性交罪判處3年7月徒刑，仍可上訴。

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