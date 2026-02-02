你都怎麼念？「髮箍」正確讀音曝光 Threads掀集體震驚：從小念錯到大

不少網友近日才發現，「髮箍」的「箍」正確讀音為「ㄍㄨ」，引發社群平台熱烈討論。（示意圖／東方IC）

從小學就開始學的注音符號，看似簡單卻不時引發「集體誤讀」的討論。近日有網友在社群平台分享，自己多年來一直把「髮箍」的「箍」念成「ㄎㄨ」，直到最近才發現正確讀音其實是「ㄍㄨ」，意外引發大量共鳴，不少人驚呼「原來念錯這麼多年」。

髮「箍」怎麼念才對？

一名網友日前在Threads發文表示，自己長久以來都將「髮箍」唸成「ㄈㄚˇㄎㄨ」，近期才得知「箍」的正確讀音應為「ㄍㄨ」，讓他相當錯愕，甚至疑惑為何從未被師長或旁人糾正。該貼文搭配自嘲表情符號，迅速引起關注。

貼文曝光後，不少網友留言回應：「你不孤單，我也都念ㄎㄨ」「我從小到大也都念ㄎㄨ耶，難怪每次想買新髮箍搜尋關鍵字都打不出來」「明知道不對，但習慣改不過來」「我想說聽得懂就好，又不是在考試」

教育部辭典怎麼說？ 「箍」只能念ㄍㄨ？

也有部分網友指出，「箍」的讀音其實一直都是「ㄍㄨ」，並舉例「金箍棒」「緊箍咒」等常見詞彙，認為發音並無爭議。

據教育部《重編本國語辭典》與《簡編本國語辭典》資料也顯示，「箍」的標準讀音為「ㄍㄨ」，解釋為環狀物或用以束緊的器具，常見用法包括「髮箍」「頭箍」等。

