你領了嗎？普發現金1萬元已1550萬人領取 11/24開放郵局臨櫃領現

財政部今天與交通部共同召開記者會，說明郵局普發現金領現。吳馥馨攝



財政部政務次長阮清華今（21）日表示，普發現金1萬元自10月23日啟動以來，截至今天中午，領取人數已達1,550萬人次，已領取占比達65.79%，速度非常快。第3階段郵局領現，下周一（11/24）開放。

阮清華表示，下周一起，民眾在營業時間都都可赴全台及離島共1292間郵局領現，郵局已規劃分流計劃。萬一有排隊，建議民眾也可改以登記入帳或ATM領取。

阮清華也提醒，登記入帳或直接入帳的民眾，一定要記得去刷存摺檢查有否入帳，若沒入帳，可能是輸入資料有問題。會開放登記入帳改採ATM領取，或下周一起到郵局臨櫃領取。

阮清華最後希望大家普發現金1萬元都能順利領取，大家開開心心領取現金。並提醒，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業，提醒民眾注意詐騙；相關資訊查詢也認明唯一官網 （https://10000.gov.tw）。

財政部今天與交通部共同召開記者會，並邀請行政院打擊詐欺指揮中心、數發部及中華郵政股份有限公司，並由中華郵政介紹普發現金郵局領現之開放時間、分流措施及應攜帶之身分證明文件，期使領取作業更加順利。

財政部說明，至郵局領現時，領有健保卡之民眾，請務必攜帶具照片之健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。倘委託他人領取時，除攜帶委託人（發放對象）健保卡外，受託人同時須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。

2026年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件正本，於2026年5月22日前至郵局臨櫃領取。

財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自11月24日開放郵局領現，領取期間至4月30日止，民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，計有1,292間郵局據點，遍布全台鄉鎮及離島地區，請民眾視方便時間就近領取，在前往郵局領現前，可先使用行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間。

郵局也以上次普發6000元經驗推估，第1天約有50萬人臨櫃領現，第2天約會有40萬人。

阮清華則補充，目前登記入帳約834萬人次，ATM領現約283萬人次，加總已超過千萬，還是鼓勵民眾循這2種方式領取，減輕郵局人員負擔。

