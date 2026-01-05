你領到平均值？全球城市月薪大洗牌！台北工資以「這數」超車北京、上海

財經中心／王文承報導

台北在亞洲城市中名列前段班。資料顯示，台北平均月薪為1749美元，不僅高於上海的1502美元，也勝過北京的1451美元。（圖／資料照）

在通膨壓力與生活成本持續攀升下，台灣民眾對薪資水準格外有感。對此，賴清德總統昨（4）日表示，今年仍將推動調薪政策，目標讓基本工資跨越3萬元門檻，藉此帶動大型企業與中小企業為員工加薪。不過，從國際數據來看，台北的薪資表現其實並不算低。

全球城市月薪大洗牌 台北超車北京、上海



根據知名數據網站《視覺資本》（Visual Capitalist）近日公布2025年全球主要城市平均月薪排名，其中台北在亞洲城市中名列前段班。資料顯示，台北平均月薪為1749美元（約新台幣5.5萬元），不僅高於上海的1502美元（約新台幣 4.7 萬元），也勝過北京的1451美元（約新台幣4.5萬元）。

不過，若與亞洲其他國際城市相比，台北仍有不小差距。新加坡、香港、首爾與東京的平均薪資水準皆高於台北，其中差距最明顯的是新加坡，平均月薪高達4231美元（約新台幣13.4萬元），顯示亞洲城市內部的薪資結構呈現高度分化。

放眼全球，高薪城市依舊集中在歐洲與美國。瑞士城市包辦前兩名，日內瓦以平均月薪7984美元（約新台幣25.2萬元）位居全球第一，蘇黎世則以7788美元（約新台幣24.6萬元）排名第二，展現瑞士在全球城市中的薪資競爭力。

美國方面，舊金山以7092美元（約新台幣22.4萬元）排名第三。儘管數據指出，舊金山近5年薪資水準下滑約10.6%，但在基期仍高的情況下，依然是美國薪資最高的城市。

排名第4至第6名的城市，依序為盧森堡（6156美元）、波士頓（5940美元）與芝加哥（5203美元）；第7至第10名則為紐約（5128美元）、阿姆斯特丹（4755美元）、哥本哈根（4666美元）及法蘭克福（4512美元）。整體來看，高薪城市仍以歐洲與美國為主要集中區域。

相較之下，部分新興市場的大型城市薪資水準明顯偏低。例如埃及首都開羅平均月薪僅165美元，哥倫比亞首都波哥大為375美元，巴西里約熱內盧則為439美元。即便同樣是區域核心城市，全球都市間的薪資落差仍相當驚人。

整體而言，《視覺資本》的排名不僅呈現各城市薪資高低，也凸顯全球城市之間長期存在的結構性差距。台北在亞洲部分城市中具備相對優勢，但與全球頂尖高薪城市相比，仍有一段不小的追趕空間。

