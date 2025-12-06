你點的小籠蓋來了！客點蒸餃大傻眼 店員：朋友間日常

高雄市 / 綜合報導

高雄有間麵食館，有客人點了一籠蒸餃，只是店員送餐時，居然只把蒸籠蓋留桌上，蒸餃卻直接端走，讓客人當場大傻眼，事後，畫面被人PO上網路平台，一天就有8萬多人點讚，不少網友笑翻，還有人留言說，蒸餃跟蒸籠要分開點嗎？原來，當下送餐的店員是老闆的兒子，他說，那位客人是朋友，純粹只是開玩笑，沒想到，對方的反應也很搞笑，才會PO上網跟大家分享。

客人點了一籠蒸餃送上桌，可是店員居然放下蒸籠蓋，把蒸餃又端走，點餐的人客大傻眼，拿起蓋子看了看，啊我的蒸餃ㄌㄟ，這個影片在網路平台被瘋傳，才一天就有8萬多人按讚，不少網友笑翻，還有人留言，現在蒸餃跟蒸籠要分開點是嗎，這是位於高雄小港區的這間麵食館，店裡有煎餃蒸餃，小籠包酸辣湯等等，只是送餐的店員，怎麼會搞這種烏龍呢？

廣告 廣告

顧客說：「可能只是，操作錯誤啊。」難道店員真的是累了嗎，其實當天送餐的是老闆的兒子，只送蓋沒送餐，他說不是意外，老闆兒子說：「就想鬧一下他而已，這我跟我朋友的日常，他的反應也很好笑啊，所以就炸開了這樣。」

原來當時的客人是朋友，純粹只是開開玩笑，老闆兒子說，他也沒想到，對方的反應會如此搞笑，所以才會PO上網分享，讓大家輕鬆一下。

原始連結







更多華視新聞報導

連鎖早餐店小籠包停滿蒼蠅 業者歉：加強環境衛生

鼎泰豐「小籠包指數」成物價指標 台灣非最便宜

木村拓哉遊台吃小籠包打卡 發文炫耀「自己包的」

