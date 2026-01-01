你一定聽過！張惠妹跨年唱「迷因神曲」 迷因龍頭致敬：笑死

張惠妹台東跨年嗨唱。（圖／台東縣政府、野生音娛樂提供）





由金曲天后張惠妹（阿妹）領軍的台東跨年晚會，被網友公認為全台「最頂」的跨年晚會，除了卡司陣容最堅強之外，張惠妹本人更是金曲連發。知名迷因粉專「台灣迷因」也轉發當晚演唱「迷因神曲」致敬，還直呼，「2026年值了」。

台東跨年晚會在天后張惠妹回家鄉開唱的號召下，還邀請到了A-Lin、戴愛玲、范曉萱及本土天團玖壹壹等人，全程不設主持人，改由DJ串接全場音樂，營造出連貫的派對氛圍，直接讓跨年晚會變成大型KTV，尤其當阿妹演唱What's up的時候，全場氣氛更是hihg翻。

廣告 廣告

迷因粉專「台灣迷因」就轉發了阿妹演唱What's up的片段表示，「笑死阿妹台東跨年唱Heyyeyaeyaaeyaa，妹神唱迷因神曲啊2026年值了」。

根據Threads網友的迷因考察，HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA的迷因由來，最來自SLACKCiRCUS於2005年製作影片並在網路上流傳，作者是在2007年7月21日才創建YouTube帳號並於當天上傳影片，題為Fabulous Secret Powers。

影片的強烈迷因感除了來自精湛的剪輯以外，還有一個原因是「男性翻唱女性歌手歌曲的勉強感」與太空超人的性別氣質兩者之間的呼應。

根據設定，亞當王子可以唸出咒語獲得秘密的神奇力量，變身為宇宙最強大的太空超人。亞當王子平時必須「隱藏自己的真實身份」，而這被解釋為該作品的一個重要的酷兒（queer）意涵。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●曹西平驟逝！知名殯葬業小冬瓜 現身殯儀館

● 曹西平猝逝！離世當天 凌晨4點還在回留言

