你！發霉了嗎？北北桃濕冷難耐 居家防潮、除濕攻略全公開

受到東北季風及低氣壓影響，北部地區連日豪大雨不斷，尤其北北桃宜連日達到停班停課標準，強烈濕冷體感讓不少民眾抱怨「根本是颱風天」。持續的潮濕氣候不僅導致衣物難乾、空氣悶濕，更讓壁癌、黴菌與塵蟎問題浮現，嚴重影響居住健康與房屋結構。21世紀不動產提醒，雨季期間應加強居家防潮與除濕，維持乾爽環境，是守護家人健康與房屋價值的重要一環。

雨季防潮，除了除濕機外，搭配活性碳、乾燥劑、石灰粉小物，效果更佳。（圖／21世紀不動產提供）

濕度攀升體感溫差更大 防潮通風防壁癌、霉菌

濕度會讓氣溫感受更加明顯，造成冬季濕冷、夏季悶熱。21世紀不動產指出，居家防潮的基本原則在於「隔絕水氣與保持通風」。下雨時應緊閉門窗防止水氣滲入；天氣晴朗時則可開窗通風，降低室內水蒸氣含量，尤其是剛裝修完的新屋，更需加強排濕。若牆面已出現黴菌，可先用乾牙刷刷除霉斑，再以酒精擦拭，避免擴散與氣味殘留。這些簡易步驟能有效延緩壁癌與霉菌惡化，減少未來修繕支出。

除濕機、天然小物並用 最佳濕度45%至60%

濕氣過重不僅造成悶熱與黏膩感，也可能影響呼吸道健康。民眾可利用除濕機或冷氣的除濕功能來調節室內濕度，一般除濕時間約兩至三小時即可見效。在櫥櫃、鞋櫃等小空間，可放置乾燥劑、竹炭包或石灰袋吸濕；若欲選擇環保替代方案，可使用活性碳或小蘇打粉吸附水氣。21世紀不動產企劃研究室副理董家菱補充，冬季也是塵蟎活躍的季節，建議將室內濕度控制在45%至60%之間，不僅能改善空氣品質，也能有效抑制塵蟎繁殖，建議每週更換床單、枕套與窗簾，搭配除濕清潔，可同時達到防潮除蟎效果。

濕度飆破70%!恐損房屋結構 購屋通風與朝向成關鍵

當室內濕度超過70%時，霉菌與塵蟎的繁殖速度將明顯增加，恐造成壁癌、油漆剝落與木地板膨起等問題，進而影響居住美觀與建築耐用度。21世紀不動產分析，台灣屬海島型氣候，終年濕度偏高，因此購屋或租屋時，房屋的通風與朝向條件成為關鍵。一般而言，高樓層、具南北對流窗設計、排水良好的建築較不易積水潮濕；新式建案若採用防潮漆、防霉壁紙、防潮木地板等防潮建材，能更有效維持室內乾爽。建議民眾看屋時，應觀察牆角與天花板是否有水痕、霉味，並詢問社區排水與防潮設備狀況，以保障居住品質。

雨季潮濕五大防潮建議

一、保持通風：每日開窗通風至少30分鐘，促進空氣對流。

二、善用除濕設備：適時使用除濕機或冷氣除濕模式，並定期清理濾網。

三、使用天然除濕物：於室內放置竹炭、活性碳或小蘇打粉吸附水氣。

四、檢查排水與窗框：確保陽台排水孔暢通、窗邊矽利康無龜裂。

五、選用防潮建材：裝修時採用防潮漆、防霉壁紙、防潮木地板，有助減少後續維修。

21世紀不動產強調，隨著氣候變遷，極端天氣頻繁，「健康宅」將成為未來房市重要趨勢。防潮除濕不僅能維持生活舒適，更關乎健康與房屋保值，是居家保值的重要環節。

