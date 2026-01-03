「你B52會不會被打下來？你的軍艦會不會被打沉？」 周錫瑋嗆美國不敢打委內瑞拉

前台北縣長周錫瑋之前上節目直指美國不敢打委內瑞拉，吐槽美國總統川普「去試試看嘛！」。（繪圖 製圖／鄭國強）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦3日被美軍逮捕，美國正式開打委內瑞拉，前台北縣長周錫瑋之前在《中天電視》節目上指美國人不敢打的言論，被網友嘲笑，社群網站或者PTT上網友虧他「嘴秋沒想到美國真打啊XD」、「就被中國信息洗到真的以為世界是中國為尊」。

周錫瑋嗆美國不敢打，美國B52會被打下來

廣告 廣告

「你有沒有能力打仗，再派地面的部隊去占領委內瑞拉？」周錫瑋在《中天電視》談話性節目上說，它跟敘利亞不一樣喔，它有軍隊、有人民（事發後上街慶祝馬杜洛被抓走），「所以，你試試看嘛」。

周錫瑋指出，美國人不敢打委內瑞拉，因為委國有中、俄先進武器支援，他嗆說「你航空母艦開過去你試試看，你B52轟炸機過去看看，你B52會不會被打下來？你的軍艦會不會被打沉？你美國大兵會不會有傷亡？」

他有提到委內瑞拉有中國出口的，JY-27A反隱形戰機雷達說「我偵查到你的F35戰鬥機，看看你飛不飛嘛！」

委國有中國的反隱形戰機雷達，但沒有任何作用

另一個也是在《中天電視》節目上對JY-27A反隱形戰機雷達給予肯定是退役少將栗正杰，他說中國JY-27雷達早在2020年在敘利亞追蹤、捕捉到美國F-22隱形戰機。而中國自己的媒體都說，中國出口的，JY-27雷達被中國標榜具備偵測F-22、F-35等美軍匿蹤戰機的能力，JY27A反隱形雷達75公里外鎖定美國隱形戰機。

周錫瑋還說，因為委內瑞拉會成為中國最好的軍武試驗場，中國提供給委內瑞拉的不會只有雷達，還會包括其他武器，尤其天安門大閱兵上很多先進武器。

退役少將栗正杰也在節目上說，委內瑞拉有500枚可以每個人隨身攜帶防空飛彈，類似美軍的刺針飛彈，雖然射程5公里，對美軍的「對地攻擊」形成很大威脅，他認為美軍無法打地面戰。

美軍連直升機都暢行無阻，沒有遇到什麼反抗

周錫瑋還指美國「你過去推翻不了我，CIA沒辦法推翻我，你現在要用軍事力量把我推翻，沒有用。」

後來新聞出來的畫面是，美軍即使是CH-47直升機都能在委內瑞拉首都上空毫無威脅的飛行，所謂的肩射型防空飛彈，一枚也沒看到，所謂的反隱形雷達，連F-16都對付不了，包含「卡洛塔空軍基地」與馬杜羅官邸「蒂烏納堡」在內的多處要塞皆陷入火海。

(原始連結)





更多信傳媒報導

川普指美國將「治理」委內瑞拉 馬杜洛夫婦已被紐約法院起訴

「抖音總統」 馬杜羅接見完中國特使不到幾小時 美軍進攻、他和太太被逮捕並送往紐約

為什麼華航不是 CA？ 每天查機票卻不知道的航空冷知識

