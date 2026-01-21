佩琪只公布一半？搜索票洩官員個資幕後這人指使？

論壇中心／邱暐琪報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，昨（20日）在社群PO出搜索票照片，竟未將廉政署承辦人的姓名及手機號碼，打馬處理。陳佩琪則表示，是不小心將承辦人員名子露出。至於搜索票從何而來，陳稱是偷偷去看柯文哲的電腦而取得。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中指出，陳佩琪只公布搜索票的下半張，緊接著簡舒培質疑，陳佩琪會公布下半張搜索票是刻意的。

王義川指出，陳佩琪這張照片指節錄了一部分，上半張才是「搜索書」，記載搜的地點、對象、物證等，下半張則是陳曝光的「搜索聲請書」。王義川批評，陳佩琪只揭露下半部分，承辦的廉政官的名子、手機也隨之曝光，洩漏他人個資事態嚴重，陳佩琪真的是法盲。

民進黨議員簡舒培指出，陳佩琪想要強調「搜索對柯文哲不公平」，卻不揭露整份公文，只揭露下半張的「搜索聲請書」，絕對是刻意的。她的目的是秀出廉政官的資料，要讓小草肉搜、公審這些廉政官員。簡舒培指出，京華城案就是由台北市政府政風處開始發起，所以柯文哲現在秋後算帳，針對廉政官，且柯文哲過去當台北市市長時，捅了馬蜂窩，都是陳佩琪出面發文，幫他收拾善後，柯文哲跟陳佩琪這種兩面手法的操作，這件事件背後絕對也跟柯文哲有關。

原文出處：佩琪只公布下半張「搜索聲請」不整份露出？ 舒培：柯夫妻2面手法 修理檢廉！

