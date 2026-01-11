佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶

佩甄現身曹西平靈堂，提到希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。(記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今(11)日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。

佩甄很懷念過去曹西平上通告的點滴。(記者潘少棠攝)

佩甄提到去悼念曹西平時還有遇到許效舜，也讓她彷彿回到後台休息室那樣，很懷念過去曹西平上通告的點滴，「希望他在天堂繼續嗶嗶嗶，連離開都瀟灑，永遠都這麼帥氣，很想念他。」佩甄說這幾年與曹西平互動比較少，之前曹西平直播她還有上去跟他聊天，一直都有透過社群關注他近況。

佩甄也說她看到靈堂開放消息就趕緊過來了，「這是我自己對他的一個思念，以前上節目，他是很照顧我的前輩。」

