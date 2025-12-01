佩甄父換人工膝蓋術後影片曝 揭國手身分「外交部派至象牙海岸」

藝人佩甄。(圖／池宗玲攝)

藝人佩甄經常在社群分享日常大小事，與粉絲不定期互動，近來發文透露曾經身為桌球國手的父親，目前動完刀更換人工膝蓋，正在進行復健，眼見父親拄著助行器走路的背影，讓她看了相當心疼。

佩甄表示父親年輕時不僅是桌球國手，還曾被外交部派到非洲象牙海岸，擔任國家級桌球教練，由於年輕過度使用膝蓋，導致現在得更換成人工的，她表示手術後必須忍受的各種疼痛，對向來活蹦亂跳的父親，根本是難以忍受，即便要求他吃止痛藥不要硬撐，不過父親都是淡定回應：「我人生太順遂了，偶爾疼痛也算平衡」，對於父親樂觀的心態，佩甄強調也是自我療癒的一種。

廣告 廣告

佩甄表示父親剛動刀更換人工膝蓋。(圖／池宗玲攝)

佩甄指出父親從來不要求關心和慰問，也不會刻意打擾家人，這種安全感讓做子女的相當輕鬆自在，接著附上父親拄著助行器的影片，隔空感性告白：「謝謝他照顧我們，讓我們衣食無缺、內心強大，接下來日子請你好好復健，我們說好的要環遊世界，等你喔」。

PO文曝光後，讓許多網友大為感動：「復健很辛苦，需要極大的毅力」、「李爸爸有堅強的意志和體魄，一定會早日康復」、「早日康復，才能跟全家人一起環遊世界」、「祝福李爸爸早日康復喔」、「看著背影狀態保持很好，很強大」、「好好休養，早日康復」。

更多中時新聞網報導

宋柏緯《絕勝》扮陳傑憲 自信99.9％像

告五人再挺公益零唱酬

WBC》打線歷來最完整 中華隊火力可期