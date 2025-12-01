佩甄爸爸身分超狂！曾是國手派至象牙海岸 曝他復健背影：不敵使用過度

佩甄曬出國手老爸復健背影。翻攝自臉書



藝人佩甄經常在社群分享日常大小事，她今（12/1）在社群透露，曾是桌球國手的父親，不敵年輕時使用過度，換了人工膝蓋，看著爸爸拿助行器復建的身影，讓她心疼直呼：「我們說好的要環遊世界，等你哦」。

佩甄透露，爸爸曾是桌球國手，曾被外交部派到非洲象牙海岸擔任教練，終究不敵歲月又年輕時使用過度，必須更換人工膝蓋了。

佩甄說，手術後的各種疼痛對於曾經活蹦亂跳的爸爸難以忍受，所以請爸爸不要忍耐，就一直吃止痛藥吧，結果爸爸回答：「我人生太順遂了，偶爾疼痛也算平衡」，讓她直呼這樣的樂觀也是一種自我療癒。

佩甄感性提到，爸爸從不打擾家人，也不要求過度關心和慰問，這種強大的安全感讓做子女的很輕鬆很自在，這次再證明超人爸爸真偉大，謝謝他照顧我們一家，讓我們衣食無缺、內心強大。

她也向爸爸打氣「接下來日子請你好好復健，我們說好的要環遊世界，等你哦」。

