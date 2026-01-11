佩甄現身曹西平靈堂哀悼 哽咽回憶：非常照顧後輩
【緯來新聞網】資深藝人曹西平靈堂開放悼念第二日，藝人佩甄今（11日）現身哀悼。佩甄受訪時表示，看到消息的第一時間就立刻詢問何時能來念經，希望表達對曹大哥的深切思念。她感性回憶，曹大哥以前對她非常好，私下是個很愛虧她、非常有話聊且照顧後輩的哥哥，所以今天無論如何都一定要來送他最後一程。
佩甄現身曹西平靈堂哀悼，談及過往眼眶泛紅。（圖／記者許方正攝）
佩甄提到，上次與曹大哥見面是在直播聊天，疫情期間雖然較少在通告碰頭，但一直有透過社群貼文關心他的近況。她形容曹大哥是個貼心、不願打擾別人的人，永遠維持著帥氣瀟灑的身影，希望他在天堂也能繼續充滿能量，一直「嗶嗶嗶」熱鬧下去。
佩甄現身曹西平靈堂哀悼。（圖／記者許方正攝）
此外，佩甄也感謝各界將後事處理得很圓滿，並透露家屬並未收取奠儀，僅希望告別式當天大家能來參與，讓場面熱鬧一點。最後她祝福曹大哥一路好走，感謝他為演藝圈留下這麼多美好的回憶。
