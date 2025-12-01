佩甄親爸突入院手術！洩「超狂國手身分」 復健背影讓她落淚

娛樂中心／蔡佩伶報導

「台灣好媳婦」佩甄（李佩甄）今（1日）發文透露曾經是桌球國手的爸爸，最近進行了換人工關節的手術，她也在社群中曬出爸爸進行復健，使用助行器走路的背影，吐露不捨的真實心聲。

佩甄感慨表示父親的膝蓋不敵歲月，加上「年輕時使用過度」，最終只能更換人工關節，而佩甄也透露她父親年輕時的豐功偉業，不僅是我國桌球國手，同時還曾被外派到非洲象牙海岸擔任國家的桌球教練，實力相當驚人。

至於父親目前現況，佩甄坦言術後的父親雖然對於疼痛難以忍受，不過卻沒依賴止痛藥，反而表示自己過往人生順遂，「偶爾疼痛也算平衡」，佩甄提到父親從不要求家人過度關心或是慰問，也因此讓身為子女的佩甄感到輕鬆自在，最後，佩甄喊話父親要好好復健，「我們說好得要環遊世界，等你喔」，並附上一個淚眼的表情符號來表達心情。

廣告 廣告

佩甄透露爸爸去換人工關節。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

安排好身後事！70歲男星息影3年...家屬證實「死後捐大腦」做研究

昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場

等不到肝臟移植病逝！海俊傑悲痛悼念妻：走得平靜 親友皆陪伴在側

才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了

