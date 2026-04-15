佩甄「高潮17次」鬆口真實狀態 她炫耀「大腿痠」氣壞小S
52歲女星佩甄與醫生老公結婚18年，感情依舊甜蜜，甚至先前在Podcast節目自爆「高潮17次」，讓小禎（胡盈禎）笑稱是「被家庭主婦耽誤的AV女優｣，掀起網友熱烈討論。沒想到此事也傳到小S（徐熙娣）耳裡，佩甄便透過節目《小姐不熙娣》鬆口真實狀況。
小S日前在節目談到夫妻話題，小禎立刻爆料佩甄經常炫耀：「我跟我老公真的沒辦法對到眼，一對到眼他就…」一旁的派翠克也搶著提及「高潮17次」一事，小S則露出不相信的神情質疑：「妳怎麼會算出17次，妳那麼投入當中，妳怎麼會算一次、兩次、三次、四次……」
不過，佩甄急忙解釋那只是一次經驗，並指出17次的由來，「因為男生會感覺到開心，我通常都會告訴他說有幾次」，小S便開玩笑：「還是他看到妳一緊，他就畫一個正」，佩甄也跟著笑說：「沒有空拿筆，（用手指咬出血）記在牆壁上，就是我們自己的小情趣。」
另外，小S也好奇小禎與男友的感情生活：「小7歲性能力是不是很強？」佩甄搶先表示，「她每天早上起來都在炫耀說，她這邊多痠那裡多痠」，接著小S擺出O字腿姿勢：「妳會不會現在每天出門，一起床出房間就是這樣走路。」小禎則分享某次健身，剛開始拉筋時發現大腿內側特別痠，「我就說教練昨天我們練什麼好痠喔，結果教練就說妳昨天沒來，然後我就…」讓佩甄忍不住吐槽：「都假裝在那邊抱怨，其實都在炫耀」，好姐妹互動笑翻大批網友。
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