佯租國有地詐千萬 軍官遭判15年

前陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組上尉工程官李振育，被控偽造文件出租眷地，詐騙逾千萬元。桃園地院29日依14個貪汙罪重判15年，褫奪公權3年，可上訴。（賴佑維攝）

前陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組上尉工程官李振育，被控私刻長官印章、偽造文件出租眷地，或佯稱小額工程需保證金，共詐1003萬餘元。2020年案發後逃往菲律賓，今年3月被押解返台受審，桃園地院29日依14個貪汙罪重判李男徒刑15年，褫奪公權3年，可上訴。

六軍團2020年發現國有眷地遭業者使用，但業者竟能出示有軍團大、小關防的契約，經查發現李男佯稱以六軍團名義出租眷地，並盜刻長官印章，將文件夾雜在大量公文中，送交六軍團文卷室，趁承辦人員疏於檢視，在土地租賃契約蓋上關防，讓業者信以為真。

另李男向業者佯稱軍方有小額採購如環境清理、架設圍籬等小型工程，向業者索取保證金，卻中飽私囊，總計詐取1003萬餘元。

案發後，李男2020年逃往菲律賓遭通緝，2024年經台菲合作逮人，李在菲國被收容1年餘，今年3月底被調查局押解返台歸案。

桃院審理時，李男律師辯稱李男始終坦承犯行，不法所得雖高，但實際上是多次行為所致，希望獲從輕量刑，不過軍方代表及4家被害業者則請求從重量刑。

桃院合議庭考量李男是六軍團軍官、具公務員身分，從事公共事務，理應廉潔自持，竟貪圖錢財，利用職務機會詐取財物，破壞公務員職務純潔形象，更以行使偽造公文書方式詐得財物累計高達千餘萬元，犯罪後也未能與被害人達成調解獲取諒解，審酌李男在偵查中、審理時都坦承犯行，依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪14罪，各處7年1月至8年不等有期徒刑，應執行15年徒刑，褫奪公權3年。