佯稱出售超跑詐3億 法拉利車隊賽車手裁定5千萬交保

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

被控佯稱出售2輛限量版法拉利跑車給美國買家，並偽造台、日知名律所的法律意見書謊稱擁有完全產權，詐得美金935萬元（約新台幣2.92億元），具雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」的鉑○公司陳姓負責人，經台中地檢署依涉詐欺、偽造文書和洗錢等罪起訴，由於全案去年12月26日辯論終結，並定於3月19日宣判，陳男聲請交保，台中地院1月5日裁定准以5000萬交保，同時限制出境、出海8個月、接受電子腳環之科技設備監控8個月。陳男並於6日完成交保。

中院裁定理由指出，審酌被告陳男擁有中華民國及馬紹爾群島雙重國籍，且戶籍已遷往國外，具備相當之人脈與資力，客觀上仍有事實足認有逃亡之虞。然因本案已經辯論終結，相關事證已完成扣案及採證，證據保全程度相當高，羈押之必要性應隨訴訟進行程度而有所調整，權衡人權保障、司法權之有效行使及社會公共利益後，本院認採取重保、限制住居、限制出境出海及科技監控作為替代手段， 已足以產生足夠之心理壓力與拘束力，確保後續程序進行。

中院指出，至於被告陳男於審理中主張將變賣國外的車輛資產來賠償被害人等語一事，此部分有待被告陳男積極與被害人洽談和解事宜，倘被告陳男能與被害 人達成和解並賠償損害，本院於量刑時將予斟酌。

陳男是經調查局台中市調處接獲美國法拉利經銷商跨海提告，稱購買2輛法拉利針對其XX Programme 研發計畫推出的賽道專用車款Ferrari FXX-K Evo限量超跑，卻遭詐美金高達935萬元，因案情重大攸關我國國際形象，於是報請台中地檢署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦，並與台中地檢署重案支援中心、台中市刑大及保四總隊組成專案組。

檢調發現，陳姓負責人、陳姓財務長以鉑○公司、豹○公司及境外T公司為掩護，偽造國內知名之理○法律事務所與日本宇○○國際法律事務所之法律意見書及發票，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」、「47號車」完全產權，誘使美國超跑買家於112年7月間兩度匯款，共計美金935萬元至新加坡玉山銀行及香港滙豐銀行帳戶，隨後掩飾金流再層層轉回國內並提領現金，意圖切斷流向。

此外，陳男另查自112年起「貴○娛樂城」等線上博弈平台收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少新台幣4000萬元；並於112 年8月以虛偽增資方式迂迴5000萬元 辦理豹○公司增資，藉以粉飾公司資力。

