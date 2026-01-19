佯稱醫院採購向廠商詐騙 女子涉詐欺遭訴

（中央社記者林長順台北19日電）蔡姓女子佯稱台大醫院有國科會採購計畫、電腦設備需求等，向廠商詐騙近500萬元，並假冒馬偕醫院向旅行社詐騙機票，另向友人謊稱可低價購買手機詐財。台北地檢署今天依詐欺等罪嫌起訴蔡女。

根據檢方起訴書，蔡女於民國110年3月至111年12月間，向沈姓友人佯稱自己有朋友「米可」任職於電信公司，可低價購得蘋果手機，並假扮「米可」與沈姓友人接洽，詐得新台幣81萬5690元。由於蔡女遲未出貨，沈姓友人報警處理。

蔡女自110年12月12日起，向游姓廠商佯稱台大醫院有國科會計畫，老闆委託她採買手機、電腦等電子產品，相關款項台大醫院均會支付。蔡女為取信游姓廠商，要求游姓廠商開立台大或台大醫院統一編號發票。

游姓廠商於110年12月至112年4月間，交付iPhone、Apple Watch等產品給蔡女。蔡女遲未付款，謊稱款項遭母親侵占，還表示後續採購計畫由李姓助理負責，還利用自己在台大醫院擔任助理的機會，取得李女身分證影本，與遊姓廠商簽立借款契約。最後讓游姓廠商血本無歸，損失共計493萬4040元。

檢方表示，蔡女於111年2月15日至113年8月4日間擔任台大醫院內科部一名主治醫師的研究助理，她於113年6至8月間偽刻「台大醫院內科部收訖章」，向廠商佯稱台大醫院有採購電腦、墨水等設備需求。這起詐欺案目前正由士林地檢署偵辦中。

蔡女於114年間透過不知情的李姓友人向一家旅行社的王姓業務謊稱馬偕醫院有「1114年度提升急重症及加護病房轉診品質計畫」需求，使得李姓友人及王姓業務陷於錯誤，幫忙訂購4張國泰航空大阪來回機票，總價10萬元。蔡女在取得訂位憑證後，又轉手賣給網友，獲利6萬4200元。

台北地檢署今天依刑法詐欺取財、偽造文書等罪起訴蔡女。檢察官審酌蔡女犯後態度惡劣，未對被害人表示歉意，甚至飾詞狡辯，意圖以荒謬說詞脫免刑責，受害人數眾多、金額龐大，危害社會秩序甚鉅，因此建請法院從重量刑。（編輯：李亨山）1150119