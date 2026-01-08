佯裝棋牌社暗賭！萬華分局攻堅康定路「非法職業賭場」 負責人與員工3人移送法辦

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】萬華分局龍山派出所日前接獲線報，指臺北市萬華區康定路一帶疑似暗藏非法職業賭場，警方隨即組成專案小組展開長期監控與蒐證作業，待掌握明確不法事證後，於昨（7）日持臺灣臺北地方法院核發之搜索票，展開查緝行動。

現場查扣之證物照片。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

警方執行搜索時，當場查獲現場負責人1人、工作人員2人及賭客20人，並查扣不法所得新臺幣17萬7,500元、麻將牌5副、搬風骰子5顆等相關證物，全案依法處理。

員警將賭客帶上車。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

經警方調查，該場所表面佯裝為合法棋牌社，實際上卻以籌碼兌換現金方式進行賭博財物行為，暗中經營非法職業賭場，藉以規避警方查緝，行徑惡劣。詢後，警方將現場負責人及工作人員依《刑法》第268條「意圖營利供給賭博場所罪」移送偵辦；另涉案賭客則依《刑法》第266條賭博罪嫌函送法辦。

萬華分局龍山派出所所長楊進華案情說明。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局表示，非法棋牌社往往以合法名義掩護不法賭博行為，不僅敗壞社會風氣，也衍生治安隱憂，警方將持續加強查察與掃蕩力道，展現打擊不法的決心。分局同時呼籲，若民眾發現住家或社區周邊有出入複雜、疑似從事非法賭博之場所，請立即向警方檢舉通報，警民合作共同維護良好社會治安。

