佯裝看診持刀伏擊名醫江漢聲 兇嫌開庭否認喊「我是來殺你的」

曾男11月在診間持刀襲擊江漢聲（右），今開庭否認曾喊「我是來殺你的」。資料照片

29歲男子曾柏瑋，今年11月11日下午，利用假裝看診的機會，在診間持美工刀襲擊輔大前校長江漢聲，遭新北地檢署依殺人未遂、違反醫療法等罪嫌起訴，並具體求刑7年，新北地院今（8日）進行準備程序，曾男在庭上否認動手前曾喊「我是來殺你的」，其辯護律師也以沒有殺人犯意替其辯護。

江漢聲過去擔任輔大校長時，曾涉掏空校產弊案，但最後獲判無罪，而曾為輔大校友的曾男對此判決深感不滿，因此掛號江漢聲上月11日下午的門診，佯裝要看診，卻在診間內持刀襲擊對方，據傳曾男犯案前曾大喊「我不是來看病的，我是來殺你的」。

廣告 廣告

不過對於該指控，曾男今日於庭上時否認，他坦承因不滿江漢聲的無罪判決而持刀攻擊對方，也曾在犯案前說出「我不是來看病的」，但並未說出「我是來殺你的」，辯駁當時對江漢聲的確切說法為「我是對你很不爽」。

曾男的辯護律師也以「沒有殺人犯意」替其辯護，辯稱江漢聲的傷勢輕微，只有左腹壁擦挫傷，也就是俗稱的「烏青」，右腕雖有6公分長的傷勢，卻沒有深度，若以案發當時江背對曾男且毫無察覺的情況下，真有殺人犯意的話不會只有這樣的傷勢。

此外，辯護律師指出，2人之間並無仇恨，1個是校長、1個是學生，曾男也沒上過對方的課，雖然對判決不滿，但江漢聲所涉的背信罪刑責最重5年，難道曾男要因為不滿判決，讓自己背負無期徒刑去做這件事（殺人）嗎？同時也否認曾男臉書預設發布的文章是為了犯後開脫，僅是在陳述對江的判決與本案無關。

律師也否認江漢聲的供述具有證據能力，認為其證詞是為達刑事追訴為目的不能採信，同時質疑犯案用的美工刀是否足以提供「揮砍」，以及曾男丟直刀械時，江漢聲已逃離現場，因此聲請勘驗扣案的美工刀以及相關監視器畫面。



回到原文

更多鏡報報導

市府變摩鐵／同事爆：午休曾撞見2人在車上 情變提告全辦公室看傻

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清