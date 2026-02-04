佯裝看金條、同夥敲門配合！ 兩嫌搶97萬金條遭逮

高雄市三民區一間銀樓昨（3）日遭兩名男子聯手搶走價值新台幣97萬元的金條，警方透過監視器畫面及手機通訊紀錄，迅速識破兩人事先策劃的「完美計畫」，並於案發18小時內將兩嫌逮捕歸案，追回失竊金條。

高雄市三民區一間銀樓昨（3）日遭兩名男子聯手搶走價值新台幣97萬元的金條，警方於案發18小時內將兩嫌逮捕歸案，追回失竊金條。（圖／警方提供）

警方調查，3日下午5點10分，23歲雷姓男子進入三民區懷安街一家銀樓，佯裝有意購買5兩重金條。店家為防搶案發生，將店門上鎖。當雷嫌正在仔細「挑選」金條時，32歲陳姓男子突然出現在店門外敲門，店家不疑有他，便開門讓陳男進入。就在店家開門瞬間，雷嫌立即抓起手中價值97萬元的金條，趁機迅速逃離現場。

三民分局獲報後，立即成立專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦。警方當場逮捕陳姓男子，但陳男一度謊稱不認識雷嫌。然而，警方調閱監視器畫面發現，兩人在案發前曾在銀樓附近碰面交談，進一步檢視陳男手機內的通訊軟體，更發現兩人事先套好的「劇本」，陳男才坦承與雷嫌共謀犯案。

三民分局表示，全案依搶奪罪嫌，將陳嫌及雷嫌兩人移送高雄地方檢察署偵辦，並已向法院聲請羈押。（圖／警方提供）

警方同時呼籲，對於任何暴力犯行必定迅速查緝、究辦到底、嚴懲不貸，全力維護轄區治安及民眾生命、財產安全。（圖／警方提供）

警方擴大調閱沿線監視器畫面，並運用大數據分析及科技偵查技術，迅速鎖定雷嫌藏匿處所。在案發18小時內，警方成功將雷嫌拘提到案，並在寧夏街一帶起獲被搶的金條一條，店家財物得以全數追回。

三民分局表示，全案依搶奪罪嫌，將陳嫌及雷嫌兩人移送高雄地方檢察署偵辦，並已向法院聲請羈押。警方同時呼籲，對於任何暴力犯行必定迅速查緝、究辦到底、嚴懲不貸，全力維護轄區治安及民眾生命、財產安全。

